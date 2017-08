¿Cómo será el debate en el Congreso?

Los grupos parlamentarios del Congreso dispondrán este miércoles de 15 minutos, en dos turnos de diez y cinco minutos, para responder al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno extraordinario que ha forzado la oposición para hablar de la financiación del PP, los llamados 'papeles' del extesorero Luis Bárcenas y los vínculos con la trama Gürtel.

Esta sesión plenaria se aprobó el pasado jueves en la Diputación Permanente del Congreso a petición del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC) y el PDeCAT, que consideran insuficientes las explicaciones que el presidente ofreció en julio ante el tribunal del caso Gürtel cuando compareció como testigo. Su petición fue apoyada por el PNV, mientras que Ciudadanos y UPN optaron por abstenerse, dejando al PP como único grupo en contra.

Según el plan preparado en el Congreso, este pleno extraordinario seguirá el modelo de las sesiones parlamentarias en las que el Gobierno informa de las cumbres europeas, pero tendrá menor duración porque los tiempos de intervención se han recortado.

El debate arrancará a las nueve de la mañana con la exposición inicial del presidente del Gobierno, que no tiene límite de tiempo pero cuyo discurso no se prevé excesivamente largo dado que, según el PP, este asunto se remonta a más de 20 años y ya se ha discutido en el Congreso en numerosas ocasiones, por lo que no tiene sentido volver a incidir.

Después intervendrán los portavoces de la oposición, de mayor a menor, y cerrará el del Grupo Popular. En este primer turno dispondrán de diez minutos cada uno y, tras la respuesta conjunta de Rajoy, se abrirá una segunda ronda de cinco minutos por grupo. El debate lo cerrará el presidente