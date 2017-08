ERC niega negociaciones con Podemos para una moción de censura

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, negó ayer que un encuentro reciente entre dirigentes de su partido y de Podemos sirviera para negociar el posible apoyo de su formación a una moción de censura contra Mariano Rajoy.

Rufián relató, en una entrevista radiofónica, que en el encuentro participaron los dirigentes de ERC Oriol Junqueras y Marta Rovira, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el portavoz de En Comú Podém en el Congreso, Xavier Domènech.

Rufián advierte que ERC no respaldará a "ningún candidato a la presidencia del Gobierno que no dé su apoyo al referéndum de autodeterminación en Cataluña". Ante la convocatoria del próximo 1 de octubre, Rufián señala que "si el pueblo catalán vota que sí habrá un proceso constituyente en pos de la República catalana. Si vota que no, habrá elecciones autonómicas y Parlamento autonómico".

El encuentro entre Junqueras e Iglesias causa malestar en el PDeCAT, cuya coordinadora general, Marta Pascal, considera que esos contactos "huelen a tripartito de izquierdas". Pascal aseguraba en una entrevista radiofónica estar "sorprendida" por la reunión y critica que "algunos", en alusión a ERC, "estén más pendientes de lo que viene después del referéndum" que el Govern de Puigdemont, que trabaja "para que el 1-O sea una realidad". La coordinadora del PDeCAT prevé "una deriva de izquierdas".