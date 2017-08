Una amiga de Pilar Garrido revela la agresividad verbal del marido hacia ella

Una amiga mexicana de la valenciana Pilar Garrido, asesinada presuntamente por su esposo, Jorge Fernández, denunció hoy que él menospreció y maltrató verbalmente a su cónyuge varias veces en público, si bien la valenciana jamás comentó nada al respecto.

La trataba "de una forma ruda, grosera, incluso agresiva", explicó Carmen (nombre ficticio), quien prefiere guardar el anonimato por temor a represalias por parte de la familia de Fernández.

El caso de Pilar Garrido, desaparecida el 2 de julio pasado en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas y hallada muerta semanas después en un descampado, dio ayer un vuelco de 180 grados.

Las autoridades señalaron a su esposo como probable responsable del asesinato, y detallaron que la valenciana de 34 años falleció por estrangulamiento.

Carmen, residente como la española en Ciudad Victoria, conocía a Pilar desde que ésta pisó tierras mexicanas y retomó el contacto con ella cuando la pareja regresó al país latinoamericano después de vivir unos años en España.

Fue a raíz de varios encuentros que corroboró que el esposo tenía a menudo exabruptos con Garrido. "No se medía en la forma que le hablaba; era muy grosero", dijo.

De acuerdo con su testimonio, era un menosprecio continuo y notorio, aunque sutil. "No le pegaba, no le decía palabras como 'pendeja' o 'idiota'", pero la contradecía y la "regañaba" habitualmente, la desautorizaba, expuso.

"A mí nunca jamás me contó que tuviera problemas con Jorge; jamás me dijo que tuviera algún pleito. Yo lo veía por cómo él le contestaba y a ella nada más le daba pena (vergüenza), pero nunca externó nada. Pero las amigas (comunes) también me lo decían, porque lo veían", señaló desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país.



Sorpresa en la familia

La familia de Pilar Garrido se ha mostrado hoy sorprendida por la detención este martes, por parte de las autoridades mexicanas, del marido de la valenciana, Jorge Fernández, como posible responsable del asesinato de la mujer, según ha revelado a EFE su hermana, Raquel Garrido.

Una muestra de que no sospechaban del esposo de Pilar es el hecho de que la madre de la víctima se encontraba "hasta ayer mismo viviendo en casa de Jorge" desde que ésta se trasladara hace un par de semanas desde su Massalavés natal, en Valencia, a México para seguir el desarrollo de la investigación en torno a su hija.

En una rueda de prensa ofrecida anoche -hora española-, el fiscal del norteño estado de Tamaulipas, Irving Barrios, informó de la existencia de "indicios suficientes" para considerar a Fernández como probable responsable del delito de homicidio y por ello un juez ordenó su detención.

La hermana de la víctima ha explicado hoy a EFE que el arresto tuvo lugar este martes cuando el hombre se encontraba con la madre, y que "no le detuvieron en casa sino que las autoridades le citaron en un sitio, a modo de emboscada, y allí le cogieron".

Raquel, que se siente, "al igual que toda la familia, partida por la mitad", ha avanzado que hablará con la Policía para "recopilar toda la información que pueda", porque, según ha insistido, "todavía no hay nada en claro" sobre el caso de su hermana y la autoría del crimen.

"No quiero opinar sin saber. Quiero ver y tener todas las pruebas. Cuando las tenga, entonces diré algo", ha indicado en una rueda de prensa al ser preguntada por si cree en la culpabilidad de su cuñado.

"De hecho mi madre, desde que viajó a México, ha vivido en casa de Jorge y con el hijo suyo y de Pilar", ha revelado, al tiempo que ha asegurado que ella es "la que más quiere saber la verdad" y que va a "pelear por ello".