Zoido no puede "ni pensar" que los cuerpos policiales se oculten información entre ellos

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, insistió ayer en la "leal colaboración" que hay entre todas las fuerzas de seguridad y aseguró que no puede "ni pensar" en que "se oculte información de unos hacia otros".

"Yo he presenciado la leal colaboración, es lo que he visto y no me pueden decir lo contrario", declaró el ministro en una rueda de prensa junto al presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero, tras una reunión conjunta en la sede del Ministerio.

Allí, Zoido aseguró que "los Mossos y la Ertzaintza están plenamente integrados" en las mesas de alerta terrorista, que el propio ministro ha presidido en más de una ocasión, y calificó esta colaboración de "muy estrecha", a pesar, según afirmó, de que hay "quien no quiere que sea así". Asimismo, el ministro añadió que tanto el Centro de Inteligencia Terrorista como los Mossos o la propia Ertzaintza saben que la información se comparte.

Estas declaraciones de Zoido se produjeron en respuesta a las acusaciones del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, quien denunció que la policía autonómica catalana no sale "bien librada" en el reparto de la información de organismos de seguridad europeos por parte de la Policía Nacional. "La información que afecta a Cataluña no pasa de Madrid hacia aquí, no fluye", declaró ayer Trapero, quien remachó: "Esto es así y no me lo puede discutir nadie". Trapero lamentó que los Mossos apenas supieran nada del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, supuesto cerebro de la célula terrorista que perpetró los atentados de Cataluña.

"Del imán de Ripoll sabíamos muy poco, por no decir prácticamente nada. Sabíamos el nombre de pila", aseguró el jefe de los Mossos, achacando esta falta de conocimiento a que la información policial procedente de otros países, como es el caso de Europol, llega "por una ventanilla controlada por el Cuerpo Nacional de Policía, que la reparte". Una de las grandes quejas de los Mossos es que, a diferencias de ellos, la Ertzaintza si tenga acceso directo a Europol.

Sobre si el nombre del imán Es Satty figura en alguna de las bases de la Policía o de la Guardia Civil, el ministro Zoido recordó que ya había sido detenido por tráfico de drogas y condenado por ello. Además, afirmó que Es Satty fue objeto de una investigación de la Policía Nacional en 2006 por falsificación documental, pero en esa época todavía no era imán. Por tanto, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil. bajo la dirección de la Audiencia Nacional para la que actúa de policía judicial, "encontraron ningún indicio" que indicara una radicalización de Es Satty.