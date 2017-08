La Generalitat quiere saber si la Policía tenía datos del imán

El consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, anunció ayer que pedirá explicaciones y "responsabilidades" al Gobierno si se confirma que la Policía Nacional tenía información sobre el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, el supuesto instigador de los atentados de Cataluña, que no compartió con los Mossos d'Esquadra.

En declaraciones a la emisora Catalunya Ràdio, Forn afirmó que los Mossos d'Esquadra no tenían constancia de ninguna vinculación del imán con la formación terrorista Al Qaeda ni que la Policía Nacional hubiera tenido pinchado el teléfono del presunto terrorista en el pasado, tal y como se ha difundido estos días en algunos medios de comunicación.

"Quiero saber exactamente qué ha pasado, si esa información estaba en manos de la Policía y por qué motivos no se explicó a los Mossos", dijo, tras insistir en que todavía no ha "contrastado" la información. En esa misma línea, Forn señaló que, si se confirman esas informaciones, pedirá "explicaciones" y "responsabilidades políticas" al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, por considerar que no transmitir todos estos detalles sobre el imán a los Mossos "es una decisión absolutamente equivocada y malintencionada" que ha tenido "unas consecuencias fatales".