Pitan al Rey y a Rajoy y aplauden a Puigdemont en la manifestación contra el yihadismo en Barcelona

Medio millón personas desbordaron el paseo de Gràcia y el centro de Barcelona en una manifestación contra el terrorismo tras los atentados de la semana pasada, una protesta bajo el lema 'No tinc por' (No tengo miedo) a la que asiste el Rey, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los presidentes autonómicos, entre otras autoridades



El Rey, nada más llegar a la manifestación, aplaudió a los Mossos d'Esquadra y al resto de cuerpos de seguridad y de emergencias sanitarias, a los que saludó uno por uno entre muestras de afecto, acompañado por Mariano Rajoy; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los presidentes del Congreso y del Senado.





Manifiesto

Pancartas críticas con la monarquía

''Hipocresía'' en la venta de armas

-Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales- y de emergencias, así como deque tuvieron un papel destacado el pasado 17 de agosto en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona), que causaron 15 muertos y más de 120 heridos.Justo detrás de la cabecera y antes de las filas destinadas a los los políticos y representantes institucionales hubo una segunda cabecera con representación ciudadana en la que destacó la presencia de familiares de las víctimas de los atentados, que pudieron escuchar cómo un gran número de asistentes ha coreado el lema de la protesta: 'No tinc por'.Desde colectivosque se apostaron cerca de las cabeceras de la manifestación se silvó la llegada de Mariano Rajoy y de miembros del Gobierno, que se produjo sobre las 17:45 horas. Un poco más tarde sucedió lo mismo con la llegada del Rey.En la manifestación se pudo apreciar un, sobre todo concentrados tras los políticos, así como banderas catalanas y españolas por todo el recorrido.También se desplegaron dos grandes pancartas azules con los lemas "Vuestras políticas, nuestras muertes" y "Felipe VI y el Gobierno, cómplices del tráfico de armas", de colectivos soberanistas contrarios a la presencia del monarca y del Gobierno central.Pero el lema que protagonizó la protesta contra el terrorismo, en un austero fondo blanco y letras grandes de color negro, es la de 'No tinc por', que también se coreó de forma reiterada y del que se pudo leer en diferentes idiomas en pancartas más pequeñas portadas por ciudadanos de múltiples nacionalidades, muchos de ellos turistas.El Rey, Rajoy Puigdemont y otras autoridades caminaronflanqueados por jóvenes de diferentes religiones, entre ellos una chica ataviada con el pañuelo islámico.También se pudo apreciar como una 'colla' castellera formó un gran castillo humano frente a la emblemática Pedrera del paseo de Barcelona, en lo alto del cual se mostró una vez más una pancarta con el lema 'No tinc por'.Por su parte,y destacó de la misma que ha sido un acto "por las víctimas y por la libertad".En su cuenta personal de Twitter, colgó una foto de la cabecera en la que figura con el Rey Felipe VI y personalidades políticas como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el del Senado, Pío García-Escudero, así como con el expresidente, el líder del PSOE,, o la ministra de Defensa,"En Barcelona, por las víctimas y por la libertad. #NoTincPor #NoTenemosMiedo", ha escrito el jefe del Ejecutivo.El acto fue conducido por la actriz-quien protagonizó 'La Rambla de las floristas', de Sagarra- y Míriam Hatibi , portavoz de la fundación Ibn Battuta, que leyeron un manifiesto que ha reiterado el grito 'No tenemos miedo'."Los que hoy estamos aquí hemos venido para: ¡No tengo miedo!", ha arrancado el manifiesto leído en catalán y castellano en diferentes partes.Así, el manifiesto dejó claro que Barcelona "no tiene medio de expresar nuestro dolor por las víctimas, nuestro pésame y solidaridad con las familias, los amigos y todas las personas afectadas por este acto tan cobarde"."No tenemos miedo -prosigue- de condenar estosa través de la muerte y la devastación para intentar romper nuestro modelo de convivencia"."No tenemos miedo porque nos sentimos protegidos por nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y confortados y también orgullosos de la rápida respuesta de los equipos de emergencia, bomberos, personal médico y hospitalario, servicios sociales, trabajadores públicos", una referencia a esos colectivos que ha recibido un largo aplauso.También se reafirma que "no tenemos miedo porque una vez más el comportamiento de nuestros conciudadanos, los taxistas, los comerciantes que dieron refugio a quienes huían o todos aquellos que llenaron los hospitales para donar sangre, han demostrado que somos una sociedad solidaria y con determinación de"."Y", agrega el manifiesto. "Porque cuando ellos golpean, en lugar de dividirnos nos encuentran más unidos que nunca en la defensa insobornable de la libertad y la democracia desde nuestra diversidad de culturas y creencias".La lectura resalta que "no conseguirán dividirnos porque no estamos solos. Somos muchos millones de personas las que rechazamos la violencia y defendemos la convivencia en Manchester y en Nairobi, en París o Bagdad, en Bruselas y Nueva York, en Berlín y Kabul".Porque "el amor acabará triunfando sobre el odio", agrega, "ni la islamofobia ni el antisemitismo, ni ninguna expresión de racismo ni xenofobia tienen cabida en nuestra sociedad". "Si su ideología es la muerte, la nuestra es una apuesta decidida por la vida", concluye.Entre el público se vieron algunaspor su política armamentística y sus relaciones internacionales.El resto de pancartas se centraron en el rechazo a la violencia y al terrorismo, con lemas como 'No a las guerras', y también se pudieron ver numerosas camisetas con la palabra Barcelona, donde la "l" se cambió por un crespón negro."Estamos aquí para mostrar, y también para demostrar que no tenemos miedo, que saldremos adelante y que no podrán con nosotros", ha explicado Montse, una de las manifestantes.A lo largo del paseo de Gracia también se vieron muchas banderas, tanto independentistas como españolas, y en algunos momentos se vivió, sin llegar a mayores.También ondearon banderas con elque llevó la entidad Centro Islámico Camino de la Paz, que se manifestó tras una pancarta con el eslogan "El terrorismo no tiene religión. Islam quiere decir paz"."Estamos aquí paracomo ciudadanos catalanes que somos. A los musulmanes nos afecta de la misma forma, y somos y seguimos siendo las primeras víctimas de este terrorismo", ha destacado uno de los portavoces, Naveed.También acudieron a la manifestación plataformas antisoberanistas como, con una pancarta bajo el lema 'Unidos frente al terrorismo' y la plataforma Asociación por la tolerancia, que pidieron centrarse en la unidad contra el terror.Los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, tildaron de "hipócritas" a"Probablemente de las imágenes más impactantes es ver cómo la misma ciudadanía queha aplaudido cuando se marchaban los voluntarios, los cuerpos de seguridad, los Bomberos y el personal médico", señaló Sànchez en declaraciones a los medios, en alusión al Rey y al presidente del Gobierno.Cuixart y Sánchezque ha salido a la calle para demostrar que no tienen miedo y que Cataluña seguirá siendo un lugar de convivencia.