PSOE y Podemos pactan colaborar contra el PP pero sin plazos para desalojarlo

Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias, sentaron ayer las bases de una colaboración bilateral contra las políticas del PP, pero sin que los socialistas le vean por ahora sentido a una nueva moción de censura para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa. El "número tres" del PSOE, José Luis Ábalos, lo dejó muy claro: habrá otra tentativa destituyente cuando haya una mayoría "clara" para "ganarla", "y en este momento no la hay".

El líder de Podemos considera que el espacio de colaboración abierto ayer con el PSOE, y los frutos que ese diálogo promete dar, son ganancias suficientes para aparcar su deseo de presentar una nueva moción de censura.

De hecho, la larga reunión que Sánchez e Iglesias celebraron ayer en el Congreso se tradujo en la creación de equipos de trabajo que negociarán asuntos como el techo de gasto, el salario mínimo o las pensiones. Los equipos trabajarán ya en julio, y la organización y coordinación de esas reuniones será tarea de las portavoces en el Congreso: Margarita Robles (PSOE) e Irene Montero (Unidos Podemos).

Podemos aspira a convencer a Sánchez de presentar una nueva moción, pero viendo los "avances" que va dando el PSOE en asuntos como el tratado comercial CETA o la plurinacionalidad, no quiere fijar plazos ni marcarle el ritmo. Asume, en fin, que hay "diferencias estratégicas" entre ambos partidos y que los socialistas necesitan ir "más lento".

Y si los socialistas creen que "no se dan" las condiciones para otra moción de censura, Podemos no quiere que Ciudadanos esté entre las fuerzas con las que se pueda buscar una alternativa de Gobierno. Por eso llama al PSOE a explorar la vía del pacto y no "criminalizar" a ERC.

Pero los socialistas sólo están dispuestos a contar con ERC en los acuerdos del día a día parlamentario, no para buscar una mayoría alternativa, porque su intención es "marcharse de España", y no se puede formar un nuevo Gobierno para el país con quienes pretenden la independencia, explicó Ábalos.

Iglesias, optimista, dijo que las expectativas que abre la reunión son que puede haber un PSOE "más cerca de Podemos" si pasan de los discursos que "suenan bien" a los hechos. A lo que Ábalos respondió con ironía: "Yo no sé por qué es el PSOE el que se acerca más a Podemos y no Podemos el que se acerca al PSOE; no sé qué poder irradiador se arrogan algunos".