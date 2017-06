Ábalos valora "voluntad de converger" en PSOE y Podemos

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha cuestionado este martes que sea su partido el que se esté acercando a Podemos y no al revés, y por ello, ha reprochado "el poder irradiador que se arrogan algunos", en alusión a Pablo Iglesias.

"Yo no sé por qué es el PSOE el que se acerca más a Podemos y no Podemos el que se acerca al PSOE; no sé qué poder irradiador se arrogan algunos", ha dicho Ábalos en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso horas después de la reunión que han tenido los secretarios generales del Partido Socialista y de Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente.

Ante la prensa, el nuevo responsable de Organización del PSOE ha destacado que "la absoluta novedad" de la entrevista consiste en que por fin se ha hablado de contenidos y se han aparcado "posiciones excluyentes" y "cuestiones de poder", que son las que prevalecieron antes.

Ha relucido, por tanto, la "voluntad de converger" para intentar que cuaje una mayoría alternativa al PP.

Para el dirigente socialista, la reunión de hoy entre Sánchez e Iglesias se ha caracterizado por su "madurez" al destacarse la necesidad de "dar una oportunidad a este país".

"Seguir con el infantilismo" hubiera provocado que no haya acercamientos de ninguna clase, ha apostillado.

Ábalos, además, ha reconocido que el PSOE ha revisado algunos de sus postulados en las últimas fechas, "como debe ser", ya que la reflexión sobre las posiciones propias ha sido "algo consustancial" a la historia de la organización política.

Pero de ello no tiene por qué concluirse que es el PSOE el que se acerca a Podemos. De hecho, el dirigente socialista ha asegurado más adelante: "No vamos de la mano de nadie; hemos insistido con claridad en que estamos estableciendo un espacio muy particular del PSOE, pero tendemos la mano a todos".

Asimismo, ha repasado los grupos de trabajo que coordinarán las direcciones del PSOE y la de Podemos, encabezadas por las portavoces en el Congreso, Margarita Robles e Irene Montero, respectivamente.

Esos grupos versarán sobre el "rescate a los jóvenes", las relaciones laborales (con la derogación de la reforma laboral como meta), la defensa de la igualdad y el enfoque de género, la viabilidad de las pensiones y el desbloqueo de los vetos legislativos que el Gobierno propicia en el Parlamento.

Ésta es la "dinámica" que busca el PSOE, la de "ir abordando acuerdos de contenidos y marcando una agenda de trabajo para hacer una política alternativa a la derecha", ha señalado Ábalos.

Al mismo tiempo, porque así lo exige la rutina parlamentaria, el PSOE hablará con "todos", incluidos el PP y ERC.

Pero con la formación independentista los socialistas no buscarán una mayoría alternativa, ya que su intención es "marcharse de España" y no se puede buscar un nuevo Gobierno para el país con quienes pretenden la independencia, ha recalcado.

Ábalos ha afirmado que en la reunión no se ha tratado la posibilidad de plantear una nueva moción de censura, si bien ha reiterado que ahora mismo "no se dan" los factores clave para que triunfe la moción: ganarla y demostrar que hay una mayoría alternativa "clara".