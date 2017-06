Garzón reclama que la alianza con Podemos no se apropie del trabajo de IU

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, dejó claro que no cuestiona, "en ningún caso", la alianza con Podemos, que la considera "un buen invento", pero sí defendió un "reparto más equitativo" dentro de ese pacto y un "perfil propio" para Izquierda Unida.

Garzón, en la Asamblea Político Social de IU, hizo balance de la gestión de la dirección al cumplirse el primer año de su nombramiento, centrándose en el pacto con la formación morada, que, en su opinión, logró "detener y neutralizar" la estrategia de un régimen basado en el "neoliberalismo salvaje" y que trata de "blanquear" a los mismos que están metidos en la corrupción.

No obstante, esa alianza que IU tiene con el partido de Pablo Iglesias "puede y debe ser fortalecida", porque, según dijo, no está capitalizando el descontento de la mayoría social, pese a la crisis económica y de gobernabilidad que cree que vive el país.

Si bien el informe que aborda la situación de la alianza con Podemos, hecho público esta semana, se limita a hacer un diagnóstico de cómo la dirección de IU considera que está funcionando sin entrar en las causas, Garzón insistió en que IU necesita tener un perfil autónomo.

Y no porque sean "fetichistas" de la marca, señaló, sino porque, entre otras cosas, opina que hay electores "mucho más referenciados" a IU que a Podemos y, si no ven que tienen el peso que le correspondería tener, "no se verán reflejados" en Unidos Podemos.