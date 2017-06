Sánchez excluye a los partidarios gallegos de Susana Díaz y se rodea de afines del PSdeG

Todos los gallegos elegidos por Pedro Sánchez para formar parte de la Ejecutiva Federal y del Comité Federal son dirigentes y militantes que apostaron por él en las primarias, como Gonzalo Caballero o Pilar Cancela, o que en todo caso, como Lara Méndez, optaron en público por la discreción. El 27% del PSdeG que apostó por Susana Díaz no fue integrado por Pedro Sánchez en los órganos de dirección. Solo el regidor de Vigo, Abel Caballero, uno de los principales valedores de la presidenta andaluza, tiene presencia en la Ejecutiva del PSOE pero como miembro nato, por ser presidente de la FEMP, no por decisión del nuevo líder.

Dirigentes socialistas aceptan que Sánchez formase una Ejecutiva a su medida, pero no entienden como no se negoció el Comité Federal, y sostiene que es la tradición. "No hubo integración en general, y en especial en Galicia, otras organizaciones territoriales aún negociaron, y algún susanista hay en el Comité Federal, pero de Galicia, no", se lamentaban ayer desde el PSdeG.

En la Ejecutiva, solo hay una gallega. Es Pilar Cancela, la presidenta de la gestora del PSdeG y diputada en el Congreso. Estará al frente del Área de Políticas Migratorias y PSOE del Exterior. De Cancela, dependerá el senegalés Luc André Difou, que será secretario de Política de Refugiados. También formará parte de la Permanente, es decir el núcleo duro que asesorará en el día a día a Pedro Sánchez.

Del Comité Federal caen la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, el exministro José Blanco, la exedil del PSOE coruñés Mar Barcón, y la propia Cancela. En su lugar entran el vigués Gonzalo Caballero, la pontevedresa Maica Larriba, la ourensana Bibiana Iglesias, Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y Diego Taibo, teniente de alcalde de Culleredo.

¿Por qué dos más? Porque Pedro Sánchez decidió que casi la mitad de los miembros del Comité Federal se eligiesen en el Congreso Federal. Por ejemplo, en la etapa de Rubalcaba el Congreso sólo designó a 65 y dejó el resto a las comunidades. Con este movimiento, Pedro Sánchez quiere blindar sus apoyos al máximo también el Comité Federal, y no solo en la Ejecutiva, donde integró al exrival Patxi López y a Guillermo Fernández Vara, el secretario general del PSOE de Extremadura. En consecuencia, los gallegos a elegir por el Congreso del PSdeG, previsto para octubre, pueden quedarse en 5 o mantenerse los 7 que ahora tiene. Aún está por ver, explican fuentes socialistas, aunque otras sostienen que serán 7 y así la delegación gallega incrementará su presencia en 2. Por ello, ayer Pilar Cancela proclamaba que la delegación gallega del PSdeG está "tremendamente satisfecha" de su representación.

Cancela no quiso valorar ayer el malestar que la no integración puede suscitar en el seno del PSdeG.

La delegación gallega, según fuentes socialistas, acudió dividida al Congreso, incluso entre los partidarios de Pedro Sánchez. Ésta podría ser la razón porque los delegados del PSdeG no se reunieron durante el cónclave.