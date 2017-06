Leiceaga, Formoso y Gonzalo Caballero, ¿candidatos a liderar el PSdeG?

La elección de Pilar Cancela como miembro de la dirección federal la inhabilita para optar a la Secretaría General del PSdeG, pues ambas responsabilidades son incompatibles, según las nuevas reglas aprobadas el fin de semana en el Congreso. Tras al celebración del cónclave federal, en septiembre el PSdeG elegirá en primarias a su nuevo secretario general, y en octubre lo refrenderá en un congreso autonómico.

Descartada Pilar Cancela, que hasta ahora ha jugado con la ambigüedad sin descartarse para el puesto, la incógnita es quien será el nuevo líder del PSOE. Fuentes socialistas apuntan que no se puede perder de vista al portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y al vigués Gonzalo Caballero.

Leiceaga estaría recibiendo peticiones para que opte a la Secretaría General, igual que dio el paso de presentarse a las primarias para ser cabeza de cartel en los comicios del pasado septiembre. Sus bazas son que es portavoz en la Cámara, una plataforma desde la que perfilar la alternativa y que en su momento contó con el respaldo de Pedro Sánchez para ser el candidato. En contra, que perdió los comicios y cosechó el peor resultado del PSdeG.

A Formoso también se lo están pidiendo, pero parecer ser que se resiste. Le gusta ser presidente de la Diputación de A Coruña, pero no tanto las tareas orgánicas del partido. Fue responsable de Política Municipal del PSdeG con José Ramón Gómez Besteiro y no se le veía por el partido.

Gonzalo Caballero querría serlo. Fue uno de los principales valedores de Sánchez en las primarias, pero detrás carecer de un equipo amplio de apoyos.