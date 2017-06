Sánchez diseña una Ejecutiva paritaria y sin ´susanistas´

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se dará hoy un baño de masas con un mitin al que se espera asistan unas 8.000 personas como broche final del 39 Congreso del PSOE en el que los barones críticos se han hecho a un lado y el líder socialista ha logrado imponer una Ejecutiva a su medida.

Los más de 1.000 delegados en el 39 Congreso Federal han comenzado a votar pasadas las 9.40 horas de hoy la Ejecutiva propuesta por el secretario general, Pedro Sánchez, en la que no ha integrado a ningún crítico, salvo el que fuera su adversario en las primarias, el exlehendakari Patxi López.

No habrá en la Ejecutiva que se vota hoy domingo dirigentes regionales, barones que en su inmensa mayoría apoyaron a la gran rival de Sánchez en las primarias, la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Casi todos han preferido guardar silencio en la primera jornada del Congreso para evitar interferir en el debate del partido, en tensión constante en los últimos meses.

A pesar de la división, los seguidores de Pedro Sánchez calculan que su nueva dirección contará aproximadamente con el apoyo de un 80 por ciento de los delegados, un porcentaje alto teniendo en cuenta el estado en que quedó el partido tras la crisis de octubre y la abrupta marcha del secretario general reelegido en las primarias.

No obstante, algunos delegados andaluces han reconocido a Efe que, puesto que el voto es secreto y en urna, no seguirán las instrucciones y votarán que no a una ejecutiva que ni es "integradora" ni les representa.

Otros destacados 'susanistas' directamente optarán por no acudir hoy a la votación, alegando compromisos inexcusables en sus lugares de origen.

La propia Susana Díaz sí ejercerá su derecho al voto, aunque después no asistirá al mitin de Sánchez previsto para el mediodía en un pabellón de IFEMA cercano al Palacio Municipal de Congresos donde se celebra el cónclave socialista.

Un mitin en el que Sánchez pretende rodearse, no solo de los delegados, sino de los miles de militantes que volvieron a darle su apoyo en las primarias del pasado 21 de mayo, en un formato inédito de clausura de un Congreso Federal del PSOE.

Más allá de las pugnas internas, el partido ha aprobado incluir en su ponencia política el compromiso de "perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional de España", dejando claro que "la soberanía reside en el conjunto del pueblo español".

La ponencia también ha ratificado su rechazo a la práctica de los vientres de alquiler y a la gestación subrogada.