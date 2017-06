Cancela entra en la Ejecutiva Federal, lo que le impide optar a liderar el PSdeG

Pilar Cancela fomará parte de la Ejecutiva Federal del PSOE y con una Secretaría a su cargo. Es la representante gallega elegida por Pedro Sánchez para su nueva dirección. Habrá otro gallego. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, que en las primarias apostó por Susana Díaz, se mantiene como miembro nato por ser el presidente de la Femp. El regidor olívico no asiste al cónclave.

La elección de Cancela le frena el paso a optar a la Secretaría Xeral del PSdeG, un puesto para el que no se descartaba, cuando se le preguntaba, pues el Congreso aprobó ayer que los barones autonómicos no podrán estar en el Congreso Federal. Su nombramiento trascendió ayer sobre las ocho de la tarde, tras un encuentro de la presidenta de la gestora del PSdeG con el propio Sánchez. Y a esa hora aún no se concretó el área de responsabilidad que finalmente asumirá por si en el transcurso de las negociaciones con otras organizaciones territoriales había un intercambio de cromos. Cancela, en las semanas previas al Congreso, ya se había entrevistado con Sánchez, y abordado su entrada en la Ejecutiva Federal, según fuentes socialistas.

En la anterior dirección de Pedro Sánchez, José Ramón Gómez Besteiro era la referencia de Galicia, como secretario xeral del PSdeG, pero era vocal, igual que antes lo fue Pachi Vázquez. En el caso de Cancela, también asumirá una Secretaría. Se baraja la de Emigración.

Pese a que las bases socialistas de Galicia ayudaron a apuntalar la victoria de Pedro Sánchez en las primarias, frente a Susana Díaz, solo Cancela tendrá puesto en la Ejecutiva Federal por decisión del líder del PSOE. Sánchez no reservó para un gallego ningún puesto destacado en su nuevo equipo de trabajo. La Secretaría de Cancela será de segundo nivel, pues las importantes ya están concedidas.

Aunque en el PSdeG se especulaba con la entrada del vigués Gonzalo Caballero, uno de los apoyos de Sánchez en Galicia, o de la ourensana Rocío de Frutos, que podría asumir alguna responsablidad en la reordenación del grupo parlamentario del Congreso, al final solo estará la presidenta de la gestora del PSdeG. Los gallegos en el Comité Federal, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos, serán 5, uno más que ahora. La razón del aumento, es una cuestión estatutaria, en función de los militantes del PSdeG. Pilar Cancela anunció que serán caras nuevas. "Hay un tiempo nuevo", justificó. "No significa que sobre nadie, sino que es un tiempo determinado y corresponde dar un papel a determinadas personas", remarcó.

Tras la celebración este fin de semana del Congreso Federal del PSOE, el socialismo gallego debe encarar su propio proceso de renovación y elegir secretario xeral, tras 16 meses en interinidad. Besteiro dimitó en marzo de 2016 por sus imputaciones judiciales.

Cancela, que continúa sin confirmar pero tampoco sin descartarse publicamente como candidata a tomar las riendas del PSdeG, probablemente se centrará en su nueva responsabilidad en Ferraz y en su trabajo como diputada, y no dará la batalla por la Secretaría General del PSdeG. Fuentes socialistas recordaban ayer que Cancela no podrá optar a liderar el PSOE gallego, pues el Congreso acaba de aprobar que es incompatible ser barón autonómico y estar en la Federal. Otras fuentes apuntan a que puede renunciar a la Federal, pero antes utilizar el nombramiento como lanzadera, pues muchos la verán como la persona de confianza del secretario general en Galicia. En todo caso, su labor al frente de la gestora ha sido muy cuestionada, y no solo por las direcciones provinciales del PSOE de Pontevedra y Ourense, después del cambiazo en las listas de las elecciones autonómicas. Dentro de la propia gestora, fue discutida su gestión. En vez de sumar apoyos, fue perdiendo parte de los que tenía, le reprochan.