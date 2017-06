El PSOE reconoce el carácter "plurinacional" de España

El PSOE ha aprobado hoy en la ponencia política de su 39 Congreso Federal el compromiso de "perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional de España", si bien se deja claro que "la soberanía reside en el conjunto del pueblo español".

El debate sobre la plurinacionalidad del Estado era una de las principales discusiones del 39 Congreso Federal del PSOE que se celebra en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, una cuestión que se ha abordado en la comisión política, presidida por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, y con Cristina Narbona, Josep Borrell y Carmen Calvo como ponentes.

En esta comisión, el apartado dedicado a la plurinacionalidad ha sido aprobado finalmente, después de que la enmienda que pedía su supresión, y que ha defendido la delegación asturiana, haya sido rechazada por 41 votos a favor y 165 en contra de los delegados, resultado que supone que la enmienda ni siquiera pasará al debate final del plenario.

Dicho apartado aprobado defiende que "una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución".

Por ello, ante las "tensiones identitarias basadas en supuestos agravios comparativos", el PSOE reivindica que el federalismo, "con sus premisas de cooperación, colaboración, solidaridad y lealtad institucional e interterritorial, como se defiende en la Declaración de Granada, puede y debe ser la solución de una España orgullosa de su diversidad y comprometida con el autogobierno de las comunidades que la integran".



Negociaciones con los líderes regionales

Mientras, prosiguen las negociaciones entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y los líderes regionales para la composición del Comité Federal y la Comisión de Ética y Garantías, que han comenzado esta tarde. El objetivo es que todas las federaciones se sientan integradas en los órganos de representación.

Tras inaugurarse esta mañana, el cónclave está discurriendo sin sorpresas ni sobresaltos, aunque en un ambiente frío y tenso entre Sánchez y los que fueron sus adversarios en las primarias: "la tensión se corta con un cuchillo", reconocía un delegado.

"Lo que hay aquí son muchos observadores y muchos invitados, parece que se trata de rellenar", criticaba un 'susanista'.

Distintas fuentes coinciden en que Sánchez tiene "prácticamente cerrada" ya la composición de la nueva ejecutiva, por lo que su conversación con las delegaciones de cada federación se centrará en los otros dos órganos que se eligen este domingo, el Comité Federal y la Comisión de Ética y Garantías.

Algunos delegados andaluces han reconocido a Efe que, puesto que el voto es secreto (en urna), no seguirán las instrucciones y votarán que no a una ejecutiva que ni es "integradora" ni les representa. "Me niego a votar a estos hoolingans", se ha quejado uno de ellos.

Otros destacados 'susanistas' optarán por no acudir este domingo a la votación, alegando compromisos inexcusables en sus lugares de origen. Esto no impedirá que la ejecutiva de Sánchez consiga un apoyo en torno al 80%, según esperan todos.

La ejecutiva de Sánchez contará con entre siete y nueve socialistas andaluces, todos ellos personas de confianza del secretario general, que está elaborando "personalmente" la lista.

En cuanto al PSC, después de que se confirmara que la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet será la próxima secretaria ejecutiva federal de Cohesión Social e Integración, Miquel Iceta aspira a convencer a Pedro Sánchez para situar dos miembros más de la formación catalana en la nueva dirección.

Uno de ellos será con toda probabilidad el alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz, coordinador de las dos últimas campañas de primarias de Sánchez en Cataluña, y que se perfila para un área relacionada con Industria, Comercio y Turismo; mientras que fuentes consultadas apuntan a que, de lograr el PSC un tercer puesto, podría recaer en una persona vinculada al mundo de la discapacidad y la inclusión.