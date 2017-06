En Marea pide a los grupos de la oposición que se sumen a la sociedad "del cambio"

El portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino, del grupo de Unidos Podemos, ha pedido hoy a los grupos parlamentarios que se sumen a los deseos de la sociedad que quiere un cambio y que Mariano Rajoy abandone la Moncloa. En la segunda sesión de la moción de censura, Gómez-Reino ha señalado que, frente a un Gobierno "destructivo, asistimos a una moción constructiva" y ha insistido en que la continuidad de Rajoy perjudica a las instituciones y al conjunto de la ciudadanía.



Se ha referido a la "vergonzosa relación" del presidente con la corrupción y a su "incapacidad" para afrontar los retos de Estado, lo que ha contrapuesto con su formación política que es el presente, además de la alternativa y el futuro. Gómez-Reino ha señalado que "nadie reconoce apoyar claramente al PP pero ahí continua el señor Rajoy", lo que ha definido como "cinismo y cinismo", aunque ha considerado que "sus socios y amigos son ya cadáveres políticos", porque "no hay futuro posible con la oligarquía y los corruptos".



Tras asegurar que "no nos van a robar el futuro", ha señalado que "la nuestra" es una sociedad creativa, transparente e innovadora, mientras que otros "se han preocupado de enriquecerse" y "no han servido al país, sino que se han aprovechado del país". Ha acusado al Gobierno de favorecer a unos pocos y reducir los ingresos para la mayoría, así como de desmantelar el Estado del bienestar, promover una amnistía fiscal para los ricos y de proteger a los corruptos.



Y se ha imaginado una sociedad en la que los juzgados no tuvieran interferencias, en elecciones sin partidos que concurrieran sin financiación "ilegal", colegios y sanidad sin recortes o más transparencia en las instituciones. "Solo eso sería un avance importante", ha apostillado.



Políticas en Galicia

Homenaje a Beiras

A su juicio, otra razón para censurar al Gobierno es la política que han practicado en Galicia, por el tratamiento medioambiental a las rías, el desmantelamiento del sistema bancario o del mundo rural, el déficit en infraestructuras, o la pérdida del empleo en la industria. Ha reconocido que un Gobierno,, que reducen el déficit y aumentan el gasto social; son transparentes; tienen corrupción "cero"; defienden el derecho a decidir y escuchan a la ciudadanía.El portavoz de En Marea ha asegurado que "habrá un antes y un después de esta moción de censura", porque "la historia la escriben los pueblos, muy a su pesar". Y ha considerado que la cuestión es "facilitar que Rajoy siga gobernando o impedirlo", por lo que ha pedido a los grupos: "súmense a la sociedad que pide el cambio".Por su parte, Pablo Iglesias , como candidato a la presidencia en el debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados , ha dedicado unas palabras al líder de Anova en su réplica a Antón Gómez-Reino, portavoz de En Marea