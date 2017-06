Moción de censura | Rajoy, a Iglesias: "Ustedes necesitan un desastre, pero España no lo es"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se han enzarzado en una disputa dialéctica es sus turnos de réplicas y contarréplicas durante el debate de la moción de censura predentada por Unidos Podemos contra el jefe del Ejecutivo.

El debate sobre Cataluña, la corrupción y la política económica ha marcado el intercambio de opiniones. Rajoy ha acusado a Iglesias de "necesitar un desastre", pero ha recalcado que España "no lo es".

Rajoy ha exigido claridad al líder de Podemos sobre su posición ante Cataluña en vez de esconderse, como cree que está haciendo, en "ambigüedades" y "eufemismos".

"Pero España no funciona como su partido", ha advertido Rajoy antes de recalcar que los españoles decidieron lo que querían ser avalando la Constitución y defendiendo la unidad nacional, la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles. Por eso, ha pedido a Iglesias que diga si cree que debe suprimirse la soberanía nacional y si todos los españoles tienen derecho a decidir sobre lo que quieren que sea su país o sólo lo debe decidir una parte.

Iglesias ha defendido antes que "repensar el Estado español" significa "asumir el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro en referéndum" y a partir de ahí discutir un nuevo modelo de Estado plurinacional "con dispositivos administrativos nuevos". Es más, cree que habrá que pensar en "nuevas fórmulas federales o confederales".

Además, ha recalcado que "lo que vale para Cataluña debe valer para el País Vasco y para las naciones históricas si la mayoría de sus ciudadanos y organizaciones lo exigen".

En este punto, Iglesias ha mencionado al País Vasco, a Navarra -que debe "abandonar el viejo navarrismo de UPN-- y a "Galiza". Acto seguido, ha añadido que "el mapa plurinacional no estaría completo sin Andalucía". Luego se ha referido a Baleares, el "País Valenciano", al "aragonesismo", a "Asturies" y así ha hecho referencias a todas las comunidades autónomas.



La primera réplica de Rajoy



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha iniciado su réplica a la intervención del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el debate en el Congreso de la moción de censura acusándole de pronunciar un discurso en el que ha primado el pasado y de plantear decálogos "modelo Aló, Presidente".

Rajoy ha establecido esa comparación con el programa que protagonizó el que fuera presidente de Venezuela Hugo Chávez y ha lamentado también haber tenido que escuchar de boca de Iglesias una "lectura torcida de la historia".

El presidente del Gobierno ha alertado de que no puede gobernar España "quien ni siquiera se plantea gobernar para todos", en referencia a Pablo Iglesias. Rajoy ha proclamado que los comportamientos del líder de Podemos "le inhabilitan" para ser presidente del Gobierno porque "cuanto peor, mejor" para sus intereses.

Ha criticado la política "espectáculo" y de "gestos y eslóganes" de Podemos que, según Rajoy, piensa que el Parlamento es un "plató de televisión".

"Pero un parlamento es mucho más que una tertulia", ha afirmado Rajoy, que cree que a Iglesias también le inhabilita para ser presidente la "soberbia" con la que se dirige a quien considera "casta" separando a los españoles entre "buenos y malos".

No ha acabado aquí la diatriba del presidente del Gobierno contra Pablo Iglesias, a quien ha acusado de decir "procacidades" con total impunidad, utilizar una "palabrería inflamada" y la moral como si fuera un "estropajo" con "vocación regeneradora abrasiva". "No puede gobernar quien ni siquiera se plantea gobernar para todos", ha insistido.

Según Rajoy, Iglesias ni se merece el "honor" de ser el jefe del Ejecutivo, ni tampoco España se merece ese "castigo".

"Tiene usted mucha prisa para su programa de asalto", le ha reprochado Rajoy, que ha añadido que tiene prisa porque otros partidos, en referencia al PSOE, ya se están recuperando y, como decía Galileo, "el movimiento se acelera cuando se va a detener".

"No le veo merecedor de ese honor, ni a España de ese castigo", ha proclamado el presidente del Gobierno, por mucho que a Iglesias -ha añadido- le aplaudan sus "alabarderos".



"¿Cree en la soberanía nacional?"



Rajoy ha dedicado además una parte de su intervención al debate territorial porque, según ha reconocido, le "preocupa" la visión de España de Iglesias. "Para mi España es un proyecto compartido de vida", ha explicado.

El presidente del Gobierno ha recordado que los españoles decidieron la configuración territorial del país cuando votaron a favor de la Constitución, que incluye la unidad de la nación, la soberanía nacional, la igualdad de los ciudadanos y sus derechos fundamentales. "Eso quisimos los españoles y así seguirá siendo mientras los españoles no decidamos otra cosa diferente", ha avisado.

En este punto, ha exigido a Iglesias que defina su postura y le ha advertido de que España "no funciona" como Podemos, una "amalgama de mareas, corrientes y contracorrientes". E incluso ha llegado a decir que si el líder de Podemos le convenciera en este asunto se plantearía votar a su favor en la moción de censura.

"¿Cree en la soberanía nacional o tenemos que suprimirla? ¿Todos los españoles tienen derecho a decidir lo que quieren que sea su país o unos cuantos deciden y el resto acepta?", ha preguntado directamente a Iglesias avisando de que en este asunto "no caben ambigüedades, medidas tintas ni cálculos políticos".

Rajoy ha insistido en que la primera obligación de quien quiere ser investido presidente del Gobierno es explicar si cree en la unidad de su país y si está dispuesto a defender la soberanía del conjunto de la nación. "Lo demás son palabras o palabros", ha continuado antes de censurar la defensa de Podemos de un referéndum pactado para Cataluña.



Respetar las reglas de la democracia



El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la aspiración de los independentistas es "que una parte de España se separe del resto y esa decisión la adopten sólo una parte de los españoles", relegando al conjunto de la ciudadanía a la posición de "espectador". Y ha dejado claro que él no aceptará nunca esta postura.

Se ha mostrado así defensor de las reglas de juego democrático incluidas en la Carta Magna, que ha recordado que "no es intocable" y puede ser modificada por las vías establecidas. "Todo puede modificarse, pero cuando afecta al conjunto de los españoles se deben respetar las reglas democráticas", ha aseverado recordando que él mismo ha invitado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a explicar su proyecto en el Congreso.

"Este proyecto no va de unir, va de disgregar y desarticular el proyecto de convivencia. No voy a utilizar nada que suponga quebrar nuestra democracia y sus leyes. Espero de usted la misma claridad con la que me acabo de pronunciar", ha zanjado.