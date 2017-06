Moción de censura | Iglesias, a Rajoy: "Pasará a la Historia como el presidente de la corrupción"

El pleno del Congreso debate desde las nueve de esta mañana la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra Mariano Rajoy en la que defenderá su programa de gobierno el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con la certeza de que la iniciativa no saldrá adelante.



Tras las intervenciones de Irene Montero y Mariano Rajoy, ahora es el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha tomado la palabra.



El candidato de Unidos Podemos a la Presidencia del Gobierno ha advertido a Mariano Rajoy de que "va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción, de que "la soberbia les va a hacer caer" y de que "las leyes están para cumplirlas".



"España no es como ustedes", "España no es como este Parlamento, si se pareciera de verdad a España no estarían ustedes ocupando el banco azul", ha dicho Iglesias en el debate de la moción de censura de Unidos Podemos contra Rajoy, en la que se ha mostrado sorprendido de que el presidente haya respondido a la portavoz, Irene Montero, con el discurso que "tenía preparado" para responderle a él.





Con, Iglesias ha afirmado que se "han rebasado todos los límites posibles en corrupción" y que "España no puede permitirse más que las instituciones estén copadas por corruptos", motivo por el que esta moción es "una oportunidad de hacer algo por el bien de España: echarles y sacar al PP de las instituciones".Además, Iglesias ha reconocidoy, por ello, ha pedido al PSOE que "asuma los suyos" y trabaje con Podemos para lograr un acuerdo sin "la muleta naranja" de Ciudadanos (Cs)."Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarlos (al PP) del Gobierno más temprano que tarde", ha dicho el secretario general de Podemos, hoy candidato a la Presidencia, durante su intervención en el debate de la moción de censura que tiene lugar en el Congreso.Pese a los desacuerdos pasados, Iglesias ha recalcado que está dispuesto al diálogo y al entendimiento con el PSOE, sobre todo tras "la lección" que las bases socialistas han dado al "establishment" de dicha formación al elegir secretario general a quien fue "descabalgado", Pedro Sánchez En ladentro del hemiciclo han tomado asiento una veintena de cargos institucionales y "alcaldes del cambio", a los que se han sumado también el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.Esta es la tercera moción de censura que se plantea en democracia tras las presentadas contraque fueron rechazadas.El Gobierno puede intervenir siempre que lo desee y que, por lo que se puede dar el caso de que Iglesias y Rajoy mantengan un "cara a cara" por tiempo indefinido siempre que ambos sigan pidiendo la palabra para contestar.En esa hipótesis, será la presidenta, Ana Pastor , la que ponga fin a las réplicas, dando la última palabra a quien estime conveniente.Tras una interrupción por el tiempo que decida también la presidenta,en orden de menor a mayor representación por un tiempo de 30 minutos, y una segunda intervención de otros diez.{C}{C} podría prolongarse hasta mañana miércoles , lo que dependerá del tiempo que empleen los proponentes y de si toma la palabra el Gobierno, se procederá a la votación, pública y por llamamiento, como ocurre con las sesiones de investidura.Un miembro de la Mesa pronunciará el nombre de cada diputado a partir de un apellido elegido al azar para que, desde su escaño, los diputados vayanPara que salga adelante, la moción de censura debe recibir el apoyo de al menos la mitad más uno del Congreso, es decir, 176 votos para ser aprobada.En else establece que si el Congreso aprueba una moción de censura, el Gobierno deberá presentar su dimisión al Rey y el candidato votado en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara y, a continuación, el monarca le nombrará presidente del Gobierno.En caso de que la propuesta sea rechazada, los 35 diputados que han suscrito esta moción de censura no podrán firmar otra durante el mismo periodo de sesiones.