ETA asegura que ya es una organización desarmada a un día de la entrega de su arsenal

La banda terrorista ETA emitió un comunicado en el que declara que "ya es una organización desarmada", ya que "las armas y explosivos que tenía bajo su control se encuentran en manos de la sociedad civil".



En una nota remitida en la pasada medianoche a la BBC y a varios medios vascos, la organización terrorista advierte de que "el proceso no está completado" pues el "día del desarme será mañana", 8 de abril, y todavía pueden producirse, sostiene, "ataques de los enemigos de la paz".



En su nota, ETA se dirige "al pueblo vasco y a la comunidad internacional" para informar de que "ya es una organización desarmada, pues a estas alturas las armas y explosivos que tenía bajo su control se encuentran en manos de la sociedad civil".



ETA alude así a la labor de los representantes sociales vascofranceses que han asumido la labor de "mediar" con la banda para entregar los arsenales a las autoridades galas, una tarea que aseguraron que estaría ejecutada el 8 de abril.



En su comunicado, la organización terrorista también reconoce "el apoyo" prestado por las instituciones vascas. ETA, que no aporta detalles técnicos sobre cómo se ha efectuado dicha entrega de las armas a la "sociedad civil", alerta de que "el proceso no está acabado", ya que teme que pueda "sufrir ataques de los enemigos de la paz".



"La única garantía para seguir avanzando es la de los miles de personas que se reunirán mañana en la ciudad de Bayona en apoyo del desarme", afirma la banda terrorista.



"Tomamos las armas por el pueblo vasco y ahora las dejamos en sus manos, para seguir dando pasos al objeto de lograr la paz y la libertad en nuestro pueblo, porque para avanzar en la agenda de soluciones hay que adquirir compromisos", argumenta ETA.



La entrega de las armas ha movido a intelectuales, y víctimas, entre estos Fernando Savater, Consuelo Ordóñez, la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, el escritor Teo Uriarte y el sociólogo Joseba Arregi, a presentar el documento "Por un fin de ETA sin impunidad". El manifiesto registra ya 4.500 adhesiones, entre las que destacan la de la expresidenta del PP vasco, María San Gil o la del escritor Fernando Aramburu



A petición de la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, cursó ayer una comisión rogatoria a Francia para recabar información sobre el arsenal de armas que la organización tiene previsto entregar mañana.