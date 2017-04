Nueva Canarias defenderá su propia enmienda al presupuesto

Nueva Canarias (NC), el socio electoral del PSOE, defenderá al inicio del debate parlamentario una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos del Gobierno. El Ejecutivo no necesita el voto de Pedro Quevedo, el único diputado de la formación, para superar el trámite, lo que permitirá a NC dejar patente su exigencia de un "mejor trato" al archipiélago en las inversiones.



Quevedo ya había anunciado que votará en contra del presupuesto en el debate de las enmiendas a la totalidad, pero su partido fue ayer un paso más allá, al adelantar que también presentará su propia enmienda contra el presupuesto.



1.300 millones



A diferencia de Coalición Canaria, que ya suscribió un acuerdo presupuestario con el Ejecutivo cifrado en 1.300 millones de euros, Nueva Canarias sostiene que el proyecto de ley de Presupuestos Generales mantiene a las islas "entre las comunidades que están a la cola".



La enmienda a la totalidad no cierra las puertas a una negociación posterior con el Ministerio de Hacienda si las cuentas superan su primer trámite parlamentario. NC está en disposición de "facilitar", según dejó constancia ayer, la aprobación del presupuesto si se mejoran las partidas para Canarias y el PP "se compromete" con la reforma del sistema electoral de las islas. Pedro Quevedo exigió además "rigor" a los populares en la negociación de las enmiendas parciales si quieren contar con su apoyo a las cuentas públicas en la votación definitiva del Congreso.



Desde el PSOE, tanto el portavoz parlamentario, Antonio Hernando, como la candidata a la secretaría general del partido y presidenta andaluza, Susana Díaz, reclaman a Nueva Canarias que cumpla sus compromisos y no se desmarque de la postura socialista de rechazo frontal a las cuentas. En clave interna, Pedro Sánchez, otro de los aspirantes a liderar el PSOE, aseguraba ayer en un encuentro con militantes en Miranda de Ebro que si el PP consigue sacar adelante su presupuesto para este año quedará en evidencia la "inutilidad" de que los socialistas se abstuvieran en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.



El jefe del Ejecutivo agradeció ayer a Coalición Canaria su apoyo al proyecto de ley de presupuestos de 2017. Rajoy rehusó sin embargo hablar sobre la negociación del PNV, cuyos votos, sumados a los de Ciudadanos y los de Coalición Canaria son ahora imprescindibles para que el proyecto presupuestario inicie su andadura parlamentaria. "Todo lleva su tiempo", contestó el presidente a quienes ayer le preguntaron por las conversaciones con los nacionalistas vascos.