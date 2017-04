El Gobierno catalán no planea fijar la fecha del referéndum hasta junio

El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras (ERC), pospuso ayer al menos hasta junio la decisión de poner fecha al referéndum que los partidos independentistas se han propuesto celebrar antes del próximo octubre.



El anuncio de Junqueras significa que el Gobierno de Carles Puigdemont descarta la idea de la CUP de celebrar la consulta antes del verano, algo que el propio Junqueras veía con buenos ojos en los días del juicio a Artur Mas por el 9-N como medida para presionar al Ejecutivo de Rajoy.



El vicepresidente cree ahora que esperar dos meses para fijar la fecha es una muestra de "respeto" al trabajo que desarrolla el Pacto Nacional por el Referéndum, al que el Gobierno catalán ha encargado sumar el mayor número de apoyos posible a la consulta dentro y fuera de España. Uno de ellos, según reveló Junqueras, el del partido alemán Die Linke (La Izquierda). El Pacto "pide un margen de tiempo de un par de meses, o una cosa por el estilo", para culminar su labor, precisó el "número dos" del Gobierno catalán, que se mostró de acuerdo con esa solicitud.



Y justificó la postura del Pacto: si existe el compromiso de intentar conseguir una consulta acordada ( "factible", la ha llamado Puigdemont), los políticos no pueden imponer una fecha unilateral sin agotar antes todas las vías. "Y yo eso también lo entiendo", concedió el también consejero de Economía.



En el Parlament, Puigdemont vino a decirle más o menos lo mismo a la CUP al responder a una pregunta de la diputada anticapitalista Anna Gabriel, que le exigía fijar ya fecha y pregunta para el referéndum.



El president, como Junqueras, defendió el trabajo del Pacto, y también apostó por la consulta acordada. "Es un camino que hay que recorrerlo hasta el final y un poco más, si cabe", le contestó.



"Que fijemos fecha y pregunta no excluye nada. Lo que no puede ser es que usemos el Pacto como un escollo", le reprendió Gabriel. Pero Puigdemont insistió.



Dijo que encuestas recientes revelan que lo que más acuerdo suscita en la sociedad catalana es el referéndum acordado con el Estado, que es posible, recalcó. Y sobre la pregunta advirtió a la CUP que "tiene que ser objeto de un acuerdo amplio, no puede ser un capricho ni de un presidente ni de un grupo".