Fernández Díaz atribuye la grabación en su despacho a una "conspiración" política

El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz no dudó ayer en atribuir a una "conspiración" para perjudicar al PP, su partido, la difusión de los audios de dos encuentros que mantuvo en la sede del ministerio con Daniel de Alfonso, exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, los días 2 y 16 de octubre de 2014. "Fue un intento claro de alterar la voluntad popular" en las elecciones del 26-J, dijo Fernández Díaz para explicar por qué las grabaciones se difundieron en plena campaña electoral.



Ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga los audios -en los que, según los extractos difundidos, Fernández Díaz y De Alfonso hablan de cómo airear casos de supuesta corrupción para perjudicar a políticos soberanistas-, el exministro tachó de "ilícitas" las grabaciones, que fueron, dijo, "editadas y descontextualizadas" para su difusión, pero reconoció que no las ha escuchado.



Sin embargo, no dudó en señalar que quien las registró o difundió lo hizo "con evidente intención de perjudicarme a mí como político y al partido al que yo representaba como cabeza de lista por Barcelona".



Fernández Díaz afirmó asimismo que "tiene idea" de quién o quiénes pudieron ser, pero que no tiene "pruebas" y que, en cualquier caso, no comparecía ante la comisión para dar opiniones.



Insistió, eso sí, en que la idea de celebrar las dos entrevistas con De Alfonso -que compareció ante la comisión antes que el exministro- no fue suya, sino que partió del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, que le presentó las reuniones como "convenientes" y al que rebatió que en su despacho del Ministerio se grabara "todo", tal como el exmando policial afirmó en una entrevista.



En un momento de la comparecencia, el diputado de ERC Gabriel Rufián le pidió que aclarase la frase "busca, busca, que luego la fiscalía te lo afina", que el exministro dice a De Alfonso en una de las grabaciones. Fernández Díaz le contestó: "Yo nunca he dicho esto. Le estoy negando que dijera eso y solicito que se someta esa grabación a un informe pericial para demostrar que no lo he dicho".



Por su parte, De Alfonso también atribuyó al entorno de Pino la idea de los encuentros con Fernández Díaz. En concreto, al inspector de policía José Ángel Fuentes Gago, entonces jefe de gabinete del excomisario. Y además se declaró convencido de que el responsable de su difusión fue el custodio de la cinta, aunque reconoció que no sabe quién es.



De Alfonso repitió hasta la saciedad que ni grabó, ni tuvo, ni difundió los audios, y se presentó como "el único realmente perjudicado" por su difusión. "Ya me gustaría saber exactamente quién las grabó, intuyo que (fue) desde dentro, creo y espero que el ministro no, pero estoy convencido de que se hicieron desde dentro del Ministerio", aseguró. Sin embargo, sobre la difusión admitió que tiene "dudas" de que pueda atribuirse al Ministerio.



Durante su comparecencia, el republicano Rufián le tachó de "gángster", "mamporrero" y "lacayo" de Fernández Díaz. La tensión creció hasta tal punto que el diputado de ERC fue llamado dos veces al orden. Pero De Alfonso le respondió que en su etapa también le pedía cosas el líder de su partido, Oriol Junqueras. Rufián le exigió que tuviera "agallas", ya que era tan "gallo". Y De Alfonso le contestó: "Lo que no soy es un gallina".