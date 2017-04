Las disculpas de Miguel Ángel Heredia a Margarita Robles

| El número dos del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, se disculpó con la diputada de su grupo Margarita Robles por haberla llamado "hijaputa" en un encuentro con militantes, cuyo contenido trascendió a través de una grabación. Heredia y Robles se mostraron ayer en el hemiciclo del Congreso con la cordialidad que deja patente la foto. La víspera, Heredia llamó a Robles. "Me dijo que lo había dicho en un ambiente relajado y que esa expresión en Andalucía no era muy ofensiva", relató la diputada, quien le contestó que, pese a no compartir sus planteamientos en lo político, "lo personal queda al margen".