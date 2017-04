El TC amplía a 19 altos cargos catalanes la advertencia de que no le desobedezcan

El Tribunal Constitucional suspendió ayer cautelarmente las partidas de los Presupuestos catalanes en las que se reservan fondos para la celebración de un referéndum soberanista. Se trata de la primera resolución que dicta la corte de garantías tras su renovación, y en ella el TC advierte a un total de 19 personas de las consecuencias incluso "penales" que puede acarrearles desobedecer su requerimiento.



Nunca antes el TC había extendido tanto el radio de acción de sus advertencias a los rectores del proceso soberanista. Además del presidente, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, el tribunal apercibe también a todos sus consejeros e incluso a altos cargos de la Generalitat que dirigen órganos como los de Intervención y Contratación Pública, tal como pedía el Gobierno en su recurso, presentado el pasado viernes.



La suspensión se produce precisamente por la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo, y se mantendrá durante el plazo de cinco meses del que el alto tribunal dispone para emitir una sentencia. Con todo, la suspensión cautelar no determina el sentido del fallo.



En su primera resolución tras la elección del conservador González Rivas como presidente, el TC advierte a esa veintena de altos cargos catalanes "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".



"En particular -prosigue-, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras".



Y más en concreto les prohíbe "financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum a que se refiere la disposición adicional impugnada; especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalidad para la preparación del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de ampliación, modificación o transferencia de las partidas presupuestarias impugnadas o de cualesquiera otras partidas".



Junqueras respondió al TC en Twitter: "El Tribunal Constitucional no podrá suspender la libertad ni la democracia". Y la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, afirmó que el "compromiso absolutamente explícito" con el referéndum se mantiene en "los mismos términos que hasta el presente", y lo mismo "la voluntad de diálogo con el Gobierno del Estado".



Paralelamente, el Govern ha instado a sus consejerías a "racionalizar el gasto público" para afrontar posibles elecciones, consultas y procesos de participación ciudadana, en una orden que publica su portal de transparencia y que no habla de referéndum.



Sin embargo, según "La Vanguardia", la petición es fruto de un acuerdo del Ejecutivo para que las consejerías asuman colegiadamente los preparativos de esa consulta. El PP ya ha pedido que Junqueras comparezca para explicar si se ha emitido una orden para activar los fondos de las consejerías para consultas.