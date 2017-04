Miguel Heredia (PSOE): "El adversario es el PP, pero nuestro enemigo es Podemos"

Las ya agitadas aguas internas del PSOE se encresparon más ayer al conocerse unas manifestaciones del secretario general del grupo parlamentario socialista, Miguel Ángel Iglesias en las que identifica al PP como "adversario" pero "nuestro enemigo es Podemos". En una reunión con simpatizantes de Juventudes Socialistas, Heredia, hombre de confianza de la presidenta andaluza, Susana Díaz, defendió el 20 de noviembre pasado la ruptura con el PSC, afirmó que tenía que enfrentarse con un grupo parlamentario "endiablado" y arremetió contra algunos diputados del sector sanchista.



"El Mundo" transcribía ayer la charla de Heredia, secretario general del PSOE de Málaga, en la que sostiene que hay que "hay que disolver el PSC y poner PSOE-CAT". Apunta además a que colectivos como los autónomos o la Guardia Civil son "muy de derechas". Y asegura que en el comité federal del 1 de octubre, que concluyó con la dimisión de Pedro Sánchez, "tuvimos que actuar sobre la marcha para paralizar lo que había que paralizar". Según Heredia, el ex secretario general del PSOE tenía en marcha un pacto con Podemos y los independentistas, del que habrían sido advertidos por CC OO y UGT. El secretario general de Comisiones, Ignacio Fernández Toxo, calificó de "insidiosas, torticeras y mentirosas" las palabra de Heredia, con quien jamás habló y a quien reprocha que sólo pretende utilizarlo para "justificar el acoso y derribo de Pedro Sánchez" y "como munición en el debate interno de su partido".



En otro momento de la charla, Heredia, que lleva 21 años en el Congreso, arremete contra diputados del sector "sanchista". "A mí me toca las narices que Margarita Robles, que no es afiliada nuestra, que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial gracias al apoyo del PP, diga ahora que la militancia tiene que opinar. Hijaputa, pues afíliate tú primero, para empezar", afirma.



Heredia pidió ayer disculpas por lo que atribuyó a un "calentón", resultado de la tensión interna que el partido vivía en aquellos momentos. Su rectificación no fue suficiente. La diputada asturiana Adriana Lastra, coordinadora de la campaña "sanchista", pidió la dimisión de Heredia porque "lo que están haciendo es una vergüenza para toda la militancia del PSOE" y sus palabras son el reconocimiento de que "existió una conspiración para derrocar a Sánchez y dar el Gobierno a la derecha". Margarita Robles, una de las directamente aludidas, mostró su preocupación porque "haya gente que quiera para España un modelo de Partido Socialista de insulto y descalificación, en el que no se pueda hablar".



Patxi López asegura que tuvo "sólo un enemigo en política, que es ETA y quien les apoyaba, lo demás son adversarios".