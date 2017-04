"No me llamo Pablo Manuel Iglesias"

"No me molesta, pero no me llamo Pablo Manuel. Me llamo Pablo". El líder de Podemos respondía así ayer a las alusiones del secretario general del grupo parlamentario socialista, Miguel Ángel Heredia, quien en la charla con simpatizantes de las Juventudes Socialistas conocida ayer alardeaba de llamarlo "Pablo Manuel, porque le molesta". Iglesias asegura que no le incomoda y se identifica con su primer nombre pese a que en su ficha de diputado aparece el compuesto.



Para el líder de la formación morada, la identificación que hace Heredia de Podemos como "enemigo" deja constancia de "que el PSOE tiene una alianza de Gobierno con el PP". "El enemigo son unos presupuestos que implican recortes de 5.000 millones. Invitaría al PSOE a que reconsiderase ese calificativo y a que repiensen esa posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad conjunta", sostuvo por su parte la portavoz de Podemos en el Congreso Irene Montero.