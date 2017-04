El Congreso amonesta a Cañamero por "intimidar" al ministro Catalá

La Mesa del Congreso aprobó ayer -con la única oposición de los dos representantes de Unidos Podemos- que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, amoneste verbalmente al diputado de Podemos Diego Camañero por el incidente de hace quince días en el que "intimidó" al ministro de Justicia, Rafael Catalá.



Pastor se reunirá en privado con el diputado para comunicarle que su actitud no contribuye al respeto hacia sus compañeros ni a la dignidad de la Cámara.



La Mesa dejó en suspenso su decisión la semana pasada, ya que el reglamento ofrece poco sostén legal para sancionar a Cañamero: el incidente se produjo antes del inicio del Pleno, por lo que Pastor no pudo llamarle al orden cuando se produjeron los hechos.



Con todo, diputados de PP, PSOE y C's admitieron que lo ocurrido fue "bastante desagradable" y da una imagen que "sobra" en la Cámara.



Cañamero dijo que no cometió "ninguna ofensa ni acoso" y que no descarta protagonizar más protestas en el Hemiciclo "dentro de la normalidad democrática".