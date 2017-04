Interior halla un informe perdido del caso Faisán

El Ministerio del Interior ha hallado, tras revisar sus archivos de forma manual, un informe de "análisis operativo" sobre el caso Faisán que podría corresponderse al que desveló una entrevista el ex número dos de la Policía Eugenio Pino y lo ha entregado a la Audiencia Nacional.

La Secretaría de Estado de Seguridad de Interior ha informado hoy en un comunicado que ayer puso estos hechos en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la existencia de este informe, a raíz de lo cual el magistrado ha suspendido hoy la citación mañana de Pino como testigo.

De la Mata también ha acordado abrir una pieza separada y reservada en la que ha incorporado el informe recibido de Interior, han informado fuentes jurídicas.

En ese oficio al juez, le comunica que "tras una revisión manual de documentos y legajos de esta Secretaría de Estado, ha aparecido un documento titulado 'Informe de análisis operativo', elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, cuyo contenido podría corresponder con el documento", reclamado por De la Mata.

En la nota, Interior justifica el hecho de que no haya mandado el informe antes en que en él no consta la palabra "Faisán" ni el número de diligencias de ese caso, motivo por el cual "no fue encontrado en una primera revisión informática de documentos de la Secretaría de Estado de Seguridad".

Cuando De la Mata le pidió el informe, indica la nota, la Secretaría de Estado cursó la instrucción de que se realizara una revisión manual y detallada de los documentos y de su contenido, que ha tenido como resultado la localización del informe que aparece con el título "Informe de análisis operativo" y que lleva grabado en cada página la leyenda "Copia", así como "Uso Exclusivo Policial".

De la Mata tomó declaración ayer a dos policías tras abrir unas diligencias para investigar la existencia de este informe, del que Pino dijo en una entrevista que en él "se aclaran algunas responsabilidades".

Los agentes reconocieron su existencia y que se hicieron tres copias: dos de ellas se fueron enviadas a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que dirigía Eugenio Pino y la tercera al comisario Marcelino Martín Blas.

A raíz de estas declaraciones, el juez decidió ayer citar como testigos mañana a Pino y a Martín Blas, pero hoy ha dejado sus citaciones sin efectos a raíz de que Interior le haya entregado el informe.

Pino y Martín Blas ya declararon hace unas semanas ante el mismo magistrado de la Audiencia Nacional por una pieza del caso Pujol en la que se investiga un pendrive hallado hace poco por la Policía en unos cajones.

En la misma entrevista, Pino no solo habló de este informe sobre el caso del chivatazo a ETA de una operación policial contra su aparato de extorsión en 2006, sino que también desveló la existencia de otros dos sobre Marta del Castillo y el 11-M.

El informe del 11-M fue remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que lo archivó al no encontrar datos nuevos, mientras que De la Mata se dirigió a la Policía para reclamar el del Faisán.

Se supone que el informe del Faisán lo realizó la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), en la que trabajaban una decena de funcionarios, que fue creada por Pino y, según señalaron fuentes policiales en su día, no tenía como objetivo revisar causas ya juzgadas, sino analizar los procedimientos y técnicas policiales empleadas para la resolución de unos casos determinados.

El propósito era discernir si había habido fallos en la actuación policial y, por tanto, no volver a cometerlos en futuras investigaciones.

En cuanto a la investigación sobre el pendrive de los Pujol, De la Mata pidió hace unos días abrir una investigación a Pino, que el juez ha anulado como prueba por su presunto origen ilícito.