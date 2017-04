Espinar pide Coca-Cola en el Senado tras promover su prohibición

El portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha sido fotografiado hoy en el comedor de la Cámara con dos botellas de Coca-Cola en su bandeja tras promover su grupo que se prohíba la venta de bebidas de esta marca en la institución, lo que la Mesa ha rechazado.



Fuentes del entorno de Espinar han aclarado, a raíz de la fotografía del portavoz de Podemos, que la exigencia del grupo es que no se vendan bebidas de dicha multinacional en la cafetería, el restaurante y las máquinas expendedoras de la Cámara, sin entrar en lo que haga cada senador a título personal. Las mismas fuentes han declinado hacer más declaraciones o comentarios al respecto.



La controversia ha surgido a raíz de una foto que ha comenzado a difundirse por redes sociales en la que se ve a Espinar en la fila del bufé del Senado, aguardando a pagar su menú, con una bandeja entre cuyo contenido figuran dos botellas de coca-cola.







No seáis mal pensados. Seguro que Ramón Espinar pidió Coca Cola porque no quedaba Pepsi #EspinarConUnPar pic.twitter.com/hhcN9IfhwM „ OLI (@olivelvet1974) 4 de abril de 2017

Espinar se disculpa y reconoce su "error"

Un conflicto que dura meses

Precisamente hoy la Mesa del Senado ha rechazado una petición registrada por dos parlamentarios de Unidos Podemos, Iñaki Bernal, de IU, y Vanessa Angustia, de En Marea, para que se prohíba la venta de coca-cola en la Cámara Alta. La razón que ha esgrimido la Mesa es que ya hay un contrato de suministro firmado y que, por tanto, no se puede cambiar.El portavoz de Unidos Podemos,ha pedido hoy disculpas por haber pedido dos botellas de Coca-Cola en el Senado y ha reconocido que fue "un error", aunque ha aclarado que es difícil no consumir un producto de la marca en la Cámara alta ya que hasta el agua embotellada pertenece a la compañía.En declaraciones a la prensa en los pasillos del Senado, se ha referido a la fotografía suya que ha sido difundida en medios y redes sociales en el comedor de la Cámara en la que figura cony tras promover su grupo que se prohíba la venta de bebidas de esta marca en la institución, una cuestión que fue rechazada por la Mesa."Es un error", ha reiterado Espinar, quien ha explicado que se ha puesto en contacto con "los trabajadores de Coca-Cola" para manifestarles su "apoyo y solidaridad" y decirles "lo siento".Ha comentado que la representación de trabajadoresy se han mostrado sorprendidos por "la que se lía" y por la "lupa" que tiene "encima" Unidos Podemos frente "a lo que hacen unos", en alusión a los casos de corrupción del PP.Los dirigentes de Podemos iniciaron hace unos meses una campaña contra la empresa embotelladora de Coca-Cola debido al conflicto laboral que mantiene con trabajadores de la plata de Fuenlabrada.Dicho conflicto arrancó en 2014, cuando fue aprobado unque afectaba a más de 800 empleados, en su mayoría del centro de Fuenlabrada (Madrid).Sin embargo, un año más tarde el Supremo declaró nulo este ERE y obligó a la embotelladora a readmitir a los empleados.Los sindicatos denunciaron entonces que el proceso de readmisión incumplía las condiciones exigidas por la Justicia, ya que el centro de Fuenlabrada abandonó las labores de producción y pasó a tener funciones de almacenamiento, manipulación de vidrio e I+D+i.Lay dio la razón a la empresa, un fallo que fue refrendado el pasado mes de enero por el Tribunal Supremo.El propio Pablo Iglesias ha abogado incluso por no beber productos de la marca. Lo hizo en una acto con trabajadores de Coca-Cola también el pasado mes de diciembre.