Un diputado socialista próximo a Susana Díaz insulta a Margarita Robles

La jueza y diputada socialista Margarita Robles se ha mostrado hoy convencida de que el "modelo" que representa el secretario general de su grupo, Miguel Ángel Heredia, basado en la "mentira" y el "insulto" al que discrepa, "no es un buen modelo para el PSOE".

Robles se ha pronunciado así, en los pasillos del Congreso, sobre el contenido de las grabaciones difundidas por El Mundo de una charla que Heredia dio el pasado noviembre en un pueblo de Málaga, en calidad de secretario provincial del PSOE malagueño, a un grupo de simpatizantes de las Juventudes Socialistas, en las que se refiere a ella como "hijaputa".

Heredia, que ha pedido disculpas por sus palabras, dijo en esa reunión que tenía que lidiar con un grupo parlamentario "endiablado", se explayó contra los diputados que apoyan a Pedro Sánchez, se mostró partidario de "disolver el PSC" e hizo afirmaciones como "nuestro adversario es el PP, pero nuestro enemigo es Podemos".

Margarita Robles, afín al ex secretario general Pedro Sánchez, no ha llegado a pedir la dimisión de Heredia, como sí ha hecho la diputada asturiana y coordinadora de la candidatura de Sánchez, Adriana Lastra, y ha señalado que "esa es una decisión que ha de tomar él".

"Lo que me preocupa es que haya gente que quiera para España un modelo de Partido Socialista de insulto y descalificación, en el que no se pueda hablar. Si realmente el señor Heredia con sus declaraciones lo que quiere es imponer un modelo de partido en el que el que discrepa se le insulta realmente yo creo que eso no es bueno para España", ha argumentado Robles.

Tras subrayar que Heredia ha sido "capaz de hacer unas intervenciones que luego han sido desmentidas incluso por el secretario general de Comisiones Obreras", sobre que desde ese sindicato y desde UGT les "avisaron del acuerdo que tenía Pedro Sánchez con Podemos y los independentistas", ha insistido en que "quien falta a la verdad e insulta a otros compañeros el mismo tendrá que reflexionar si es el mejor modelo que se quiere para el PSOE".

Frente a ese modelo, la diputada 'sanchista' ha defendido el de un "partido más abierto a la sociedad, en el que pueda haber discrepancias, divergencias de opiniones y, sobre todo, en el que haya mucho respeto y no se insulte ni descalifique a nadie"