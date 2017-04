Díaz reivindica "memoria histórica" del PSOE

La presidenta andaluza y candidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, ha abogado hoy por "fortalecer la fraternidad socialista" y ha reivindicado la "memoria histórica y democrática" de su organización con una encendida defensa de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

"Este partido tiene memoria histórica y democrática y yo me siento orgullosa de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, con sus luces y sus sombras", ha clamado Díaz, que ha recalcado de que no permitirá que le "recorten la fotografía" porque "lo bueno que se ha hecho en este país lo han hecho los socialistas, y lo que no sea tan bueno no va a ser impedimento para sacar pecho". En su opinión, es "bueno y sano" que en democracia los partidos y la sociedad tengan memoria histórica porque es "la mejor manera de no volver a cometer errores, de aprender de ellos y poner las luces largas a un futuro aún mejor".

Díaz ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en el acto de presentación del grupo de apoyo a su candidatura de las comarca sevillana del Aljarafe, que se ha celebrado en la localidad de Camas.

La también secretaria general del PSOE andaluz ha recalcado que quiere "fortalecer la fraternidad socialista" para volver a tener "la confianza" de los votantes, y ha advertido: "Hay dos caminos, hacerlo bien y que la gente entienda que no nos miramos el ombligo, sino que tenemos respuesta a los nuevos desafíos de este país, o que nos dediquemos exclusivamente a hablar de nosotros".

"Si se hace lo segundo será una oportunidad perdida, si hacemos lo primero volveremos a ganar las elecciones en España muy pronto, antes de lo que la derecha desea", ha asegurado.

Ha defendido que el PSOE tiene que ser capaz de "volver a ser lo que fue, un partido ganador, reformista" que garantice que la gente "viva mejor, y se ha mostrado convencida de que su partido se va a "levantar" y a volver a ganar elecciones "muy pronto".

Sobre el proceso de primarias, del que ha dicho que afronta como si se presentara a ser "alcaldesa" porque sabe del "reto" y las "dificultades" que hay por delante, ha insistido en que tiene que llevarse a cabo "en positivo" y ha pedido a los militantes que hablen "bien de todos los compañeros".

"Estas primarias son una oportunidad, tienen que ser útiles", ha subrayado antes de pedir a los militantes que, apoyen al candidato que apoyen, respeten este proceso y que todo lo que digan sea "en defensa de los compañeros" porque quien no haga eso "no está ayudando a construir un PSOE, cien por cien PSOE".

Ha asegurado que no quiere ser la secretaria general de los que "ganen" el congreso, sino del PSOE, de los que le voten y los que no le voten.

"Quiero pasar página, os voy a pedir el voto para pasar página", ha reiterado la presidenta andaluza, que se ha mostrado convencida de que a quienes no les están gustando estas primarias es a los adversarios políticos del PSOE, mientras que "los que están defendiendo una candidatura u otra (en las primarias) están defendiendo al PSOE".

Así, ha señalado que los adversarios están fuera "y son a esos a los que hay que ganarles" y a los "compañeros" socialistas pedirles que "arrimen el hombro para seguir siendo lo que el PSOE siempre ha sido".

La candidata a la Secretaría General del PSOE ha abogado por un Partido Socialista "tolerante" donde todos los "acentos, el andaluz, el canario, el vasco o el gallego se expresen de la misma manera", es decir, en defensa de la igualdad y la justicia social en todos los territorios porque los socialistas quieren "por igual a todos los ciudadanos".

Díaz ha terminado su intervención pidiendo el apoyo para ser "la primera mujer secretaria general del PSOE y para que este país tenga también la primera mujer presidenta del Gobierno".

"Sé de la responsabilidad de abrir ese techo de cristal, quiero ser la primera mujer en un momento importante, pero no quiero que me votéis por ser mujer", ha asegurado la candidata, que ha agregado que si le votan en las primarias el PSOE va a ser "lo que ha sido siempre: un partido feminista".