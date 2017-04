La Audiencia Nacional pide imputar al presidente de Murcia y agrava su situación

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pide al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que impute al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, por cohecho, fraude y revelación de información por su vinculación con la "trama Púnica". Con esta solicitud, realizada en contra del criterio de la Fiscalía, se abre para Sánchez un segundo frente judicial, al estar en marcha otro procedimiento por el denominado "caso Auditorio". El jefe del Ejecutivo murciano se enfrenta desde mañana a una moción de censura por iniciativa del PSOE.



El juez Velasco encuentra indicios de que Sánchez pudo beneficiarse de servicios de reputación personal prestados por empresas de la "red Púnica" para "limpiar la inconveniente imagen que podía dar ante el partido y la sociedad" su implicación en varios casos de corrupción. El magistrado reconoce que el contrato suscrito por Sánchez con Alejandro de Pedro, "conseguidor" de la trama, para mejorar su imagen en internet no se llegó a pagar, pero considera que, pese a ello, se le puede imputar un delito de fraude, para el que resulta suficiente que se haya firmado un contrato. De haberse sufragado ese trabajo con fondos públicos, Pedro Antonio Sánchez habría incurrido en un delito de malversación, según el juez Velasco. La Fiscalía se opuso a la imputación del presidente murciano en un controvertido informe, firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción después de que las fiscales del caso se negaran a hacerlo.



Este nuevo frente judicial complica la ya delicada situación del presidente murciano, investigado por el TSJM por los presuntos delitos de prevaricación continuada y fraude contra la Administración Pública, entre otros, relacionados con el "caso Auditorio". Sánchez, que ya perdió el apoyo de Ciudadanos, con cuyo voto fue investido, se enfrenta a partir de mañana a una moción de censura promovida por el PSOE. De la formación naranja depende que prospere o no la iniciativa socialista. Ciudadanos califica la posición de Pedro Antonio Sánchez "irresponsabilidad rayando en el delirio" pero insiste en pedir al PP un candidato alternativo y se resiste a apoyar la moción de censura si no es para convocar elecciones de inmediato. Podemos respaldará dicha moción aunque no se plantea la posibilidad de entrar en el nuevo Ejecutivo si prospera.



El PP mantiene intacto su respaldo al presidente y califica de "especulación razonada" la exposición del juez Eloy Velasco.