El PNV corrige a Rajoy y le advierte que aún no tiene su apoyo a los Presupuestos

El PNV corrigió ayer los cálculos del presidente del Gobierno y le advirtió que aún "no hay nada acordado ni trabajado" con los nacionalistas vascos. En otras palabras, que en vez de los "175 diputados y medio" que Mariano Rajoy dice tener ya garantizados para aprobar los Presupuestos, sólo dispone de los 137 del PP, los 32 de Ciudadanos y el de la única parlamentaria de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas.



La presidenta del PNV en la provincia de Vizcaya, Itxaso Atutxa, respondió a Rajoy que aunque ambos son "de letras, las matemáticas son universales" y que "137 más 32 más 1, en Euskadi, dan 170".



Es decir, que al líder del PP le falta atraerse el voto de los 5 diputados del PNV en el Congreso, y también el de Pedro Quevedo, de Nueva Canarias (NC) pero adscrito al Grupo Socialista, que Rajoy considera que ya tiene medio asegurado, pese a que el aludido adelantó días atrás que no piensa negociar su respaldo a las cuentas hasta que se llegue a la segunda fase de la tramitación del proyecto: el debate de las enmiendas parciales.



Para superar el primer escollo, el debate de totalidad, al PP le basta con sumar 175 escaños (la mitad de los 350 asientos del Congreso), pero las palabras de Atutxa suponen una seria advertencia al jefe del Ejecutivo: si Rajoy no consigue sumar a los cinco peneuvistas, podría encajar una seria derrota y ver devuelto su proyecto presupuestario.



Atutxa también recomendó al líder del PP valorar "si este baile de cifras" puede terminar pasándole "una factura más cara en el futuro". Pero después, más conciliadora, presentó a su partido como una formación permanentemente abierta al diálogo



"Estamos dispuestos a hablar y llegar a acuerdos, porque lo más importante para nosotros es el bienestar de Euskadi, y allí donde haya algo que negociar a este respecto, allí estaremos", sostuvo, poniendo como ejemplo los acuerdos alcanzados recientemente con el PP sobre "la llegada del TAV a Euskadi, el trazado y la construcción de la Variante Sur Ferroviaria o respecto a la Ertzaintza", el tercero, muy elogiado por el lendakari Urkullu.



Los cinco votos



"Nuestros cinco votos estarán a disposición de quien quiera llegar a acuerdos, pero eso será la próxima semana. No hay nada, no solo acordado, sino trabajado por ahora", advirtió.



Cuando "conozcamos el detalle de los Presupuestos", en una reunión mañana, "empezaremos a hablar". Y aunque apostó por "circunscribirse" por ahora a la negociación de las cuentas de este año, no descartó de plano la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PP para toda la legislatura: "Nuestra voluntad dialogante es también a futuro".



En cambio, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió a Rajoy que el apoyo de su partido a las cuentas de 2017 "no es un cheque en blanco" para toda la legislatura y que hay que cumplir "uno a uno" los 150 puntos del pacto de investidura.