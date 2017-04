Sáenz de Santamaría: "Puigdemont sabe que no habrá referéndum"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sabe que no se va a celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y le ha invitado a reflexionar sobre la dirección "equivocada" que ha tomado.

Sáenz de Santamaría ha respondido de esta forma a Puigdemont, quien ayer, tras el anuncio del Gobierno de que recurrirá los presupuestos catalanes por incluir una partida para la celebración del referéndum, aseguró que la Generalitat va a planta cara a esa decisión del Ejecutivo y que no podrá parar la consulta en Cataluña.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al congreso del PP de Castilla y León, la vicepresidenta ha subrayado: "El señor Puigdemont sabe que el referéndum no se va a celebrar".

Ha añadido que no sólo el Gobierno le ha dicho al presidente de la Generalitat que no es posible esa consulta, sino que las propias instituciones catalanes de autogobierno le han advertido de que es inconstitucional y que no va a ningún sitio.

"Tanto las instituciones catalanas, como las españolas o las europeas ya están dando por sentado que el separatismo no va a ningún lado", ha recalcado.

Sáenz de Santamaría ha invitado a Puigdemont a que haga una reflexión: "Cuando uno va andado y ve que todo el mundo le viene de frente, tiene que reflexionar que el que está equivocado de dirección es él".