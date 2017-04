El PSOE da luz verde a las primarias con la oposición de los ´sanchistas´

El Comité Federal del PSOE ha aprobado hoy la bases, el calendario y la ponencia marco del 39 Congreso que celebrará el 17 y 18 de junio, tras una reunión en la que el 'sanchista' Javier Izquierdo ha propuesto un cambio en el calendario de primarias que solo ha contado con seis votos a favor.



Los 'sanchistas' se han quejado de que con el calendario propuesto por la gestora los candidatos no iban a disponer del censo definitivo hasta varios días después de haber comenzado la recogida de avales, ya que, aunque el censo de militantes que podrán votar se cierra hoy, el definitivo y verificado no estará hasta el 28 de abril.



Argumentan que eso les impide conocer de antemano cuántas firmas son el 5 por ciento requerido para poder concurrir a las primarias.



Por eso el secretario provincial de Valladolid, Jesús Izquierdo, ha propuesto modificar el calendario para que esa recogida de firmas no comience hasta tener el censo definitivo, pero su propuesta solo la han apoyado otros cinco 'sanchistas', entre ellos José Luis Ábalos, Andrés Perelló, Alfonso Gómez de Celis y Santos Cerdán.





Todos ellos han tomado la palabra para denunciar también que no han tenido acceso a la ponencia marco y que, por tanto, no han podido estudiarla para decidir su voto.En este punto, ha coincidido, miembro de la candidatura de Patxi López, que ha dejado claro, no obstante, que ellos no cuestionan la transparencia del censo.La tercera discrepancia que han planteado desde el equipo de Sánchez se refiere a la decisión de la gestora de no incluir en la ponencia marco una parte de modificación de estatutos y modelo de partido.A este respecto la ponencia contiene únicamente un índice de temas estatutarios que remite al congreso, donde se decidirá si este asunto se abordar en una Conferencia de Organización posterior.Según algunos asistentes al comité, que se celebra a puerta cerrada, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, ha ido, a los que ha recordado que el censo "no se utiliza para recoger avales, sino para verificarlos" y que esa labor no corresponde a la comisión organizadora.También ha sostenido que la ponencia marco no se distribuye nunca antes del Comité Federal que convoca el congreso.