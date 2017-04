El constructor García Pozuelo no colaborará con la justicia sobre la caja B del PP

El expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo, empresario arrepentido en el "caso Gürtel", ha anunciado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que no colaborará en la pieza en la que se investiga la caja B del PP, ya que solo lo hará en las causas en las que se le atribuya un delito.



García Pozuelo explica que ha colaborado ya en tres piezas diferentes de Gürtel, entre ellas la de la primera época (1999-2005) que se está juzgando ahora, informaron a "Efe" fuentes jurídicas.



Por todo ello, le anuncia al magistrado que no colaborará en la pieza derivada de los papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP porque él en ese asunto no ha intervenido.



El pasado 23 de marzo, García Pozuelo compareció como investigado ante De la Mata a raíz de que el cabecilla de Gürtel Francisco Correa revelara en el juicio a la primera época de la trama comisiones del 3% al PP de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones. Pero se negó a declarar.