El acuerdo de PP y Ciudadanos abre el proceso para aprobar los presupuestos

Ciudadanos reivindica como aportación propia 4.100 millones de los presupuestos que hoy aprobará el Consejo de Ministros, con lo que comenzará la tramitación de las cuentas generales del Estado para este año. El acuerdo del PP y el partido de Rivera anunciado ayer conforma la base parlamentaria principal, 169 diputados, para afrontar todos los pasos de un prolijo recorrido que culminará, de no surgir ningún contratiempo político, en junio. Rajoy considera casi garantizado el apoyo del PNV para alcanzar los 175 votos para superar el primer debate parlamentario en una tercera votación por empate. Para la aprobación final necesitará el respaldo de un diputado más, el que previsiblemente aportará el diputado de Nueva Canarias, socio electoral del PSOE, Pedro Quevedo, quien advierte que su apoyo está todavía pendiente de negociación.



Albert Rivera defendió ayer que el acuerdo alcanzado con el Gobierno es "incluso mejor" de lo que esperaba. El líder de Ciudadanos asegura que el compromiso alcanzado con el Ejecutivo de Rajoy mejora en 300 millones de euros la consignación presupuestaria de 3.800 millones pactada para respaldar la investidura del presidente.



En su exposición del acuerdo, Ciudadanos divide esos casi 4.100 millones de euros en dos bloques: 1.915 millones "para la clase media trabajadora" y unos 2.100 millones para "modernizar España". En el primer apartado figuraría la partida por 480 millones que amplía la tarifa plana para autónomos de seis meses a un año suma. Hay que sumar el complemento salarial para acompañar los bajos sueldos de menores de 30 años, que asciende a 500 millones y las consignaciones destinadas a planes de choque para ayudar a parados de larga duración. Se reservan además 340 millones para luchar contra la pobreza infantil y 100 millones más para la dependencia.



El acuerdo incluye además el aumento de la partida destinada a los permisos de paternidad.



En el capítulo de modernización de la economía, la justicia, o fomentar la educación, la partida más destacada es la de los cheques de formación, que asciende a 1.200 millones. El objetivo de esta consignación es que " los parados reorienten su formación de forma libre y no estén en manos del monopolio sindical", apuntaba ayer Rivera durante la exposición de los términos del acuerdo con el Ejecutivo.



Las partidas de educación reserva 30 millones para un plan contra el fracaso escolar y otros 50 millones para ofrecer libros de texto gratuitos a las familias que no puedan pagarlos.



En cuanto a inversión en I+D+i, el presupuesto sumará cerca de 600 millones de euros, de los que un centenar se destinará a fomentar la economía digital. Para reforzar la lucha contra el fraude fiscal se consignan100 millones de euros.



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy mostró ayer en Malta, donde asiste a la cumbre del Partido Popular Europeo, su satisfacción por un acuerdo que, dijo, "no ha sido fácil".