El Tribunal de Cuentas avala que la gestora del PSOE controle los fondos de los candidatos

La confrontación por las reglas de las primarias entre la gestora del PSOE y el equipo de Pedro Sánchez se saldó ayer con un empate. La dirección provisional del partido hizo valer su criterio de que todos los fondos de la campaña de primarias deben encauzarse a través de cuentas mancomunadas con un dictamen del Tribunal de Cuentas. El equipo del candidato llegó ayer a un acuerdo con la gestora para mantener hasta el sábado, momento en que se convocarán de forma oficial el proceso, su campaña de micromecenazgo y, a partir de ahí, encauzará su fondo a través de las cuentas controladas por la organización. Sin embargo, no tendrá que entregar a la gestora la relación de sus donantes, la exigencia a la que hasta ahora se resistía Sánchez. Esa lista será remitida en julio directamente a Cuentas.



El presidente del órgano fiscalizador, Álvarez de Miranda, asegura que la financiación de los procesos de elección a los órganos de dirección de los partidos políticos "forma parte de la actividad ordinaria de las formaciones políticas y que, por lo tanto, debe regirse por las normas sobre financiación de los partidos políticos y está sujeta a la fiscalización del Tribunal de Cuentas". Así consta en la respuesta remitida a la gestora a propósito de una consulta para resolver el desacuerdo con el equipo de campaña del antiguo secretario general.



Mario Jiménez, portavoz del equipo que encabeza Javier Fernández, considera que la beligerancia de Sánchez en ese terreno "tiene que ver con una estrategia del candidato de cuestionar absolutamente todas las decisiones que se toman por la dirección del partido". Jiménez apunta que "no hay ningún problema" en que Sánchez "siga con el micromecenazgo", pero los ingresos "tienen que producirse en una cuenta cuyo titular sea el PSOE", quien luego tendrá que declararlo ante Cuentas.



El asesor jurídico de la candidatura de Sánchez, Andrés Perelló, mostró ayer su satisfacción al término de la reunión con la gestora en la que resolvieron las discrepancias sobre el control de fondos. "Estamos muy contentos con el acuerdo porque se ha demostrado que teníamos razón", afirmó Perelló, quien explicó que no tendrán que aportar a la gestora la relación de sus donantes sino que la lista se hará llegar directamente a Cuentas como un anexo a la contabilidad del partido. Los 95.000 euros recaudados por el equipo de Sánchez se transferirán el sábado a la cuenta mancomunada con el partido, en la que, a partir de ese momento, deberá ingresarse cualquier donación. Patxi López lleva recaudados unos 10.000 euros, casi o mismo que ya gastó en la precampaña, y el equipo de Susana Díaz todavía no hizo públicos su datos.



López sostiene, en un artículo publicado ayer, que la "desorientación estratégica" del PSOE no se solucionará ni con el "simple voluntarismo ganador" de Susana Díaz ni en el "refugio de la radicalidad minoritaria" que abandera Pedro Sánchez.



En un acto en La Laguna (Tenerife), ante casi unas 500 personas , el ex secretario general sostuvo que si Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, los dos expresidente que arroparon a Susana Díaz, tuvieran "35 años menos" respaldarían su candidatura. Sánchez asegura que los socialistas se sienten "orgullosos" de su gestión, pero considera necesario evitar que las primarias se conviertan en un "ejercicio de nostalgia".



Felipe González ironizó ayer sobre su papel en la caída del antiguo líder y ante la exigencia de Sánchez de "saber por qué derrocaron a un secretario general elegido por la militancia" manifestó que "yo sé que él no puso la urna detrás de la cortina". González aludía así a uno de los momentos críticos del comité federal del PSOE del 1 de octubre por el intento de la ejecutiva de someter a votación en urna la convocatoria de un congreso extraordinario.