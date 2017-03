Podemos quiere eliminar el delito de enaltecimiento terrorista, y PP y PSOE se oponen

El PP y el PSOE coincidieron ayer en rechazar la propuesta registrada el lunes por Unidos Podemos en el Congreso para suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal. La propuesta, registrada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, persigue el objetivo de reforzar la defensa de la libertad de expresión.



El dirigente de Podemos Íñigo Errejón aseguró ayer en una entrevista de televisión que se hace un uso excesivo de ese tipo delictivo ya que se está empleando para juzgar a tuiteros que pueden haber dicho "barbaridades" que, no obstante, "no son terrorismo".



El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró en total desacuerdo: "Yo le pido que la retire, por favor. Que respete a las víctimas del terrorismo", enfatizó, para sostener que Iglesias ha mantenido "una relación extraña con respecto a la violencia", que no es la misma cuando la ejercen "sus amigos" que cuando lo hacen los demás.