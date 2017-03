Españoles ante el 'Brexit': incertidumbre y preocupación

Desde que el pasado mes de junio los británicos votaran a favor de la salir de la Unión Europea, muchos han sido los españoles que han decidido volver a España ante la situación de incertidumbre en la que se han visto inmersos. Sin embargo, otros muchos han querido permanecer en tierras británicas mientras esperan el desenlace con una mezcla de preocupación y dudas.

"Aquí nadie sabe lo que puede pasar, todo son especulaciones especialmente de cara a las personas que tienen intención de venir a Reino Unido en un futuro cercano", comenta Laura Fernández, que en la actualidad vive en Manchester, aunque hasta hace unos meses residía en Londres.

Reconoce que a ella no le ha afectado. "Es más, encontré trabajo en medio del Brexit, aunque es cierto que la empresa que me contrató es española", explica. No obstante, reconoce que una vez se haga efectivo el adiós de las islas a la UE, probablemente se vaya. "Si piden la nacionalidad, seguramente tenga que irme aunque dependerá de las condiciones que se decidan finalmente. Todos estamos esperando a que nos llegue la carta en donde nos digan cómo van a proceder".

Gorka Herbosa lleva más de un lustro viviendo en Irlanda, pero por temas laborales pasa parte del año en Londres. Trabaja en una empresa de marketing que asiste con preocupación al 'Brexit. "En la compañía y en los ámbitos cercanos en los que yo me muevo se empieza a estudiar y valorar la repercusión. Tenemos que ver cómo puede afectar a nuestro programa de gestión y expansión", señala.

Este joven admite que hay una gran incertidumbre sobre todo por el tema de los contratos laborales. "El Gobierno británico todavía no ha dicho nada respecto a ello y la gente que está trabajando principalmente en Londres no saben qué estatus pueden tener tras el 'Brexit'. No hay prácticamente información al respecto y la que hay es bastante opaca".

En cuanto a la contratación, advierte de que las empresas en el Reino Unido "se volverán más selectivas a la hora de elegir profesionales para los diferentes puestos ofertados, habrá un mayor control".

"Conozco inmigrantes que han sido tratados con desprecio"



La victoria del 'Brexit' en el referéndum del pasado del 23 de junio trajo consigo un repunte de los incidentes racistas de hasta el 50%, según datos de Scotland Yard. "Yo no he tenido ningún problema, pero sí conozco a gente que ha sido tratada con desprecio", asegura Gorka.

Al respecto, Laura no cree que haya mayores niveles de racismo. "Es algo que siempre ha existido. Tiene mucho que ver la ciudad en la que vivas". Lo que sí le sorprende es que británicos "que tienen como segundo lugar de residencia España, ahora no nos quieren en el Reino Unido. No todos, pero existen casos".

"Se están volviendo más conservadores sobre todo después de los ataques terroristas sufridos. En cualquier caso, habrá que esperar a ver qué acuerdos llegan Londres y Bruselas una vez finalizada la negociación", concluye Gorka.