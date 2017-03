Pedro Sánchez, ex secretario general del PSOE.

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez cerrará esta semana su 'crowdfunding' y pasará a recaudar fondos en una cuenta de Ferraz, aunque seguirá gastando el dinero recibido hasta ahora a través de 'microdonaciones'. De esta manera, acepta el sistema propuesto por la Comisión Gestora una vez arranquen formalmente las primarias, pero no le proporcionará por el momento los datos de los donantes, que su equipo asegura que están dispuestos a entregar al Tribunal de Cuentas como un anexo de los datos fiscales del PSOE de este ejercicio.

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas el asesor jurídico del equipo de Pedro Sánchez, Andrés Perelló, después de reunirse por espacio de hora y medio con el gerente del PSOE, Gregorio Martínez, y el asesor Álvaro García. Por parte de los 'sanchistas', también ha estado el secretario de Organización del PSOE de Navarra, Santos Cerdán.

En este encuentro, Ferraz ha presentado una carta del Tribunal de Cuentas que les da la razón en su petición de supervisar los ingresos de Sánchez, al estipular que la actividad de los aspirantes a la Secretaría General del PSOE debe cumplir la Ley de Partidos incluso antes de que se convoque formalmente el proceso de elección.

Tras la cita, Perelló ha asegurado que se ha llegado a un "acuerdo dialogado" entre la dos partes. Según ha dicho, su 'crowdfunding', que gestiona la asociación Bancal de Rosas, ha sido la mejor solución para la precampaña y ahora se acogerán al sistema propuesto de la dirección, porque van a entrar "en una nueva etapa en la que regirán las normas del partido, porque habrá precandidaturas y candidaturas, y regirá la ley de partidos".

95.000 euros recaudados



El equipo de Pedro Sánchez ya tiene en su poder la cuenta abierta por Ferraz para su candidato, a la que tratarán de ingresar el remanente de lo recaudado en el 'crowdfunding', que ronda los 95.000 euros, una vez se estudie la fórmula legal "que permita que el PSOE no corra riesgos por aceptar una donación, que no pueda aceptar, de una personalidad jurídica" y que, además, "no se viole el derecho a la discreción" de los que han contribuido.

El sistema de captación de fondos abierto por Sánchez el 3 de marzo se cerrará en los próximos días y quienes quieran contribuir a la campaña del ex secretario general tendrán que hacerlo desde ese momento a través de la cuenta compartida con Ferraz, como también harán los otros dos candidatos.

Perelló ha subrayado que, una vez arranque el proceso, serán "donaciones al partido", que luego "distribuirá como tenga que distribuir", pero no se podrán "hacer donaciones finalistas, sino al partido". Eso sí, ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que se entregarán a los candidatos correspondientes.

La lista de donantes, al tribunal de cuentas



El asesor ha insistido en que no se podrá "entregar la lista" de los donantes a Ferraz, "porque lo impide la ley de protección de datos", pero ha garantizado que se buscará "una fórmula para que el Tribunal de Cuentas, si la precisa, la tenga", para cumplir con lo previsto por la ley.

Según ha apuntado, una vez pasada la campaña, la contabilidad de este periodo que termina se podrá integrar como "anexo en la contabilidad del partido" de este ejercicio para su fiscalización en el Tribunal de Cuentas. Esto se hará, ha dicho, una vez se disuelva la asociación Bancal de Rosas, el 31 de julio.

"Nuestra contabilidad está clara, todas las facturas están numeradas, todos los ingresos están, pero hemos de salvaguardar, entre otras leyes, la de protección de datos, y eso se ha comprendido", ha explicado, poniendo así el acento en que ahora no se trasladará la lista de donantes a la Gestora, como les habían pedido.

El asesor jurídico no ha coincidido con la dirección en que el Tribunal de Cuentas ha desautorizado el 'crowdfunding' al margen de Ferraz y ha insistido en que hay que conocer la pregunta que le ha hecho el gerente para interpretar bien la respuesta, que, dicen, ya sabían, "que la ley de financiación de partidos políticos se debe cumplir".

Por lo pronto, ha recalcado que la ley de financiación de partidos políticos dice que las asociaciones que no están participadas por partidos no son de los partidos y ha recalcado que ninguno de los actos protagonizados por Sánchez hasta ahora "lo ha organizado el PSOE".

Dicho esto, el asesor de Sánchez ha negado que en este acuerdo ganen o pierdan ninguno. "No hay ninguna rebeldía por nadie ni ninguna imposición por nadie, porque ni los tribunales imponen sin haber sentencia, ni los gerentes imponen, ni nosotros nos dejamos imponer", ha afirmado, para después insistir en que ha habido "un acuerdo dialogado", en el que se ha reconocido que lo que estaban haciendo los 'sanchistas' "era legal y por fortuna ha dado cobertura a una etapa en la que no había derecho propio".

El secretario de Organización de los socialistas navarros ha subrayado que "hasta ahora no había fórmula de financiar unas precampañas" y, por eso, buscaron un sistema que es "legal", pero ahora se someterán a las normas del partido. "Somos el PSOE", ha remachado Cerdán.