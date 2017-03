Sánchez llama a elegir entre el partido de la abstención a Rajoy o uno de izquierdas

El candidato a la secretaria general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó ayer en Burjasot (Valencia) que solo hay dos opciones para el PSOE: "La del siglo XX y la abstención a Mariano Rajoy o la del siglo XXI y un partido de izquierdas, creíble y autónomo". En una intervención de 45 minutos y ante unas 3.000 personas, que llenaron el polideportivo donde se celebró el acto, Sánchez resaltó, en alusión a la candidatura de Susana Díaz, a la que no citó, que el cambio en el PSOE "no vendrá de dirigentes que nos hablan desde arriba, sino desde los que nos hablan al mismo nivel y tienen en cuenta la voluntad de la bases". "En estas primarias debatimos con intensidad; los socialistas no son nuestros adversarios, los adversarios están fuera y son el PP y los sistemas económicos que lo sostienen", dijo Sánchez, quien reclamó que el PSOE vuelva a ser el partido de la gente joven que combata la corrupción y las puertas giratorias.