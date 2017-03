Rajoy promete que no abandonará a "la mayoría de catalanes que se sienten españoles"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanzó ayer un mensaje a "la mayoría de catalanes que se sienten españoles", a los que arropó con un "no os abandonaremos", a la vez que abogó por "recuperar las instituciones" de Cataluña desde la concordia y "alejar al extremismo de los centros de responsabilidad". Rajoy volvió a ofrecer diálogo a la Generalitat y reiteró que no admitirá ni un referéndum ni ningún acuerdo que implique "violar la ley".



En la clausura del decimocuarto congreso autonómico del PP de Cataluña -donde Xavier García Albiol fue proclamado presidente regional del partido, como sucesor de Alicia Sánchez-Camacho-, Rajoy centró la mayor parte de su intervención en la situación política de Cataluña en pleno desafío independentista del Govern y las fuerzas soberanistas.



"Quiero decir algo a esa mayoría de catalanes que se sienten españoles, a esos millones de personas que, a pesar de las dificultades, han sabido defender la Cataluña en la que creen. A todos ellos les digo que no les vamos a abandonar y queremos estar más presentes en su día a día", proclamó el mandatario del Partido Popular.



Rajoy también tuvo un pensamiento de concordia para "todos aquellos catalanes que han sido engañados en su buena fe" por el independentismo y a los que "se les ha ofrecido como posible lo que no lo es".