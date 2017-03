La trama Púnica dio por cerrado el acuerdo con Pedro Antonio Sánchez

El portavoz de los "populares" murcianos, Víctor Manuel Martínez, ha asegurado este lunes que el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, "no contrató nada (con la trama Púnica), no pagó nada y no tuvo intención de hacerlo".

Tras la reunión del Comité de Dirección del PP celebrado este lunes, que ha presidido el propio Sánchez, Martínez se ha referido así a las grabaciones hechas públicas este lunes por la Cadena SER a los implicados de la trama Púnica, relativas a delitos supuestamente cometidos en Murcia.

Estas grabaciones, entre el conseguidor de la trama Alejandro de Pedro, su socio José Antonio Alonso Conesa, con empleados de ambos y técnicos y jefes de gabinete de distintas consejerías en Murcia, ponen de relieve la existencia de cuatro reuniones en las que participó el entonces consejero de Educación y hoy presidente, Pedro Antonio Sánchez, entre junio y octubre de 2014, y el interés de Sánchez por alcanzar un acuerdo para mejorar su imagen en las redes sociales.

En rueda de prensa, Víctor Manuel Martínez ha sido preguntado en varias ocasiones por el contenido de esos audios, desclasificados este lunes, y en todas ellas ha subrayado que nunca se contrató "nada" con la trama Púnica ni hubo intención de hacerlo.

En un informe del que ya se informó en 2016, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusaba a Pedro Antonio Sánchez de fraude en la contratación pública por recurrir a los servicios de una empresa de la trama Púnica para mejorar su reputación y ser elegido candidato del PP a las autonómicas de 2015.

En el mismo se señalaba que Sánchez alcanzó un "concierto" con Alejandro de Pedro por el que pagaría 4.600 euros al mes durante siete meses para mejorar su imagen, un dinero que inicialmente saldría de fondos públicos en el marco de un eventual contrato "en materia de formación".

La UCO envió este informe al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso Púnica, investigación sobre la que se levantó el secreto sumarial el pasado 13 de mayo.



"Murcia a tope"



En las grabaciones, Alejandro de Pedro habla con uno de sus colaboradores, a quien le comunica "dos cositas". "Hemos cerrado lo de la reputación de Barreiro y la reputación de Pedro Antonio, el consejero de Educación". "Madre mía, Murcia a tope", expresa uno de los interlocutores.

En otra conversación, Alejandro de Pedro pide a sus colaboradores que le preparen "la oferta" para presentar a Pedro Antonio Sánchez, "para ponerle 3.000 pavos al mes, desde octubre hasta mayo".



Pablo Iglesias pide la dimisión de Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado este lunes que las grabaciones del sumario del caso Púnica que investiga el juez Eloy Velasco, que afectan al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, son "enormemente graves" y que, por lo tanto, el jefe del Ejecutivo murciano "debería estar fuera de la política".

"Parece que el PP sigue apoyando a los corruptos. La corrupción responde a una dinámica de eterno retorno en el PP, siempre vuelve la corrupción y parece que a este señor también le está apoyando en última instancia Ciudadanos", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso, al ser preguntado por las grabaciones publicadas por la Cadena Ser.

Así, Iglesias ha cargado duramente contra el PP pero también contra Ciudadanos por sostener al "partido de la corrupción" al no querer apoyar la moción de censura presentada en la Asamblea de Murcia por el PSOE si no es para convocar unas nuevas elecciones.



"El papel de C's es sostener al PP"



"Vuelve a quedar claro cuál es el papel político de Ciudadanos en España: sostener básicamente al PP. Han estado mareando la perdiz y tratando de asegurar que el PP siga gobernando en Murcia. Se ha visto claramente que su acuerdo respecto a los imputados es una auténtica burla y queda claro que Ciudadanos trabaja para sostener al PP y a los partido viejos", ha ahondado.

Asimismo, Iglesias ha dejado claro que su formación apuesta por esa moción de censura para formar un "gobierno de progreso", aunque ha criticado al PSOE por haberse mostrado "enormemente tibio" aunque al final haya acabado presentándola.

En todo caso, el líder de Podemos ha asegurado que su partido asume "todos los escenarios", ya sea "el de un cambio político" o el de unas nuevas elecciones. "Si finalmente Ciudadanos y el PP deciden que el mejor escenario son las elecciones, trabajaremos para ganarlas", ha asegurado.