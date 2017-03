Susana Díaz exhibe el apoyo del aparato y pide ayuda para que el PSOE "vuelva a ganar"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha anunciado hoy "feliz" y con "orgullo" su candidatura a las primarias para liderar el PSOE y ha dicho que lo hace "por el PSOE y por España", para "ganar" las generales y para garantizar un proyecto "autónomo" y un partido que "no se entregue al modelo de otros".



"España nos necesita y el PSOE está dispuesto a hacerse cargo, hoy estamos aquí por el PSOE y por España y vamos a salir a la calle con fuerza, diciendo que somos el PSOE, el de siempre, el de ahora el del futuro y el que no llegaremos a conocer", ha proclamado Díaz en la presentación de su proyecto de partido y de país, flanqueada por los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.



Un acto en el que ha congregado a unos 4.500 militantes, cargos y dirigentes históricos del partido -9.000 según su equipo- y para el que la organización ha tenido que habilitar un segundo pabellón en Ifema, la Feria de Madrid. "Anda, que si al final no lo digo", ha bromeado con ellos sobre el anuncio de su candidatura.



Díaz, que sin nombrarlo ha criticado el proyecto que representa su principal rival, Pedro Sánchez, ha atribuido a éste "el voto del rencor y el resentimiento" y ha garantizado que con ella el PSOE seguirá "teniendo como siempre un proyecto autónomo", porque "una cosa es pactar con el PSOE y otra entregarlo al modelo de otros", ha dicho en alusión a las alianzas con Podemos que defiende el ex secretario general.





Susana Díaz, arropada por el pasado y el presente del PSOE. Vídeo: ATLAS | EFE

"Quiero ganar las primarias y las elecciones, pero no quiero el poder a cualquier precio", ha aseverado la líder de los socialistas andaluces, al tiempo que ha avisado de que "más a la izquierda del PSOE no hay ninguna izquierda transformadora".Díazque no se conviertan en una "carrera de agravios ni de 'marketing', en un discurso de casi una hora en el que ha apelado al apoyo de los "socialistas que van con luces largas", a los de la "esperanza" y la "ilusión".Una y otra vez ha reivindicado las "raíces" de su partido, el orgullo de su historia y el legado de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que han acudido a apoyarla junto a numerosos ministros de sus gobiernos y decenas de "hombres y mujeres que han escrito las mejores páginas del socialismo en este país".

Las imágenes del acto de Susana Díaz

Gracias! Hoy entre tod@s empezamos a recuperar el @PSOE de la ilusión, un proyecto plural para mejorar la vida de la gente. #100por100PSOE pic.twitter.com/Z3rBdvkN1s „ Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 26 de marzo de 2017

Demostración de fuerza de Susana Díaz.

ni ocultar parte de nuestra historia ¡queremos que se sepa!", ha clamado Díaz, que ha homenajeado uno por uno a los veteranos como Alfredo Pérez Rubalcaba y Alfonso Guerra y a cada uno de los presidentes autonómicos que han acudido: Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Aragón (Javier Lambán).Y no se ha olvidado de los que no han acudido, incluida-que ha mostrado su apoyo público en estas primarias a Patxi López- y el presidente de Asturias y de la gestora socialista, Javier Fernández., por lo que ha pedido "la ayuda de todos" y ha anunciado que recorrerá todas las agrupaciones socialistas para recabar apoyos.En tono autocrítico, ha dicho ser "consciente" de sus "errores" y de que hay cosas que tiene que "mejorar", aunque ha advertido -en presencia de sus padres- de que no va a renunciar a sentirse orgullosa de su origen de "casta de fontaneros" andaluces: "Soy andaluza, lo llevo en el alma y estoy orgullosa de mi tierra".Sin ambages ha reconocido quey se ha erigido en la candidata "cien por cien PSOE", lema de su precandidatura, no sin recordar: "nosotros pertenecemos al PSOE, pero el PSOE no nos pertenece".En el esbozo de su proyecto para España ha señalado tres desafíos: la lucha contra la pobreza y la desigualdad, contra los populismos y contra los nacionalismos., representado hoy por el alcalde de Cornellá de Llobregat, Antonio Balmón, y a la "Declaración de Granada" consensuada con el partido hermano en 2013 en defensa de la reforma federal de la Constitución como vía para solucionar el desafío soberanista de Cataluña.Además del coordinador de la ponencia política,, han acompañado a Díaz en su lanzamiento a la carrera de las primarias la exaspirante a secretaria general Carmen Chacón, los ex 'número dos' del PSOE José Blanco y Elena Valenciano, la expresidenta del PSOE Micaela Navarro, el secretario general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Nino Torre, y la dirección en pleno de los socialistas andaluces.como Matilde Fernández, como Miguel Sebastián, Jesús Corbacho, Rosa Aguilar, Jose Bono han engrosado la lista de apoyos.Las llamadas a la unidad de PSOE que no ha hecho Díaz de forma expresa han corrido a cargo de los históricos socialistas y dirigentes actuales que le han expresado su apoyo antes del acto.Felipe González ha subrayado que la tarea de todos los candidatos es "unir al partido" , mientras que Zapatero ha defendido que "lo que más une" a los socialistas en torno a Susana Díaz es la "expectativa de que el partido. "Hoy empieza una etapa en la que veremos una presidenta del Gobierno", ha pronosticado el expresidente.