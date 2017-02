Díaz: "Tengo fuerza, ganas; me encanta ganar"

No lo anunció, pero casi. Si alguien albergaba dudas, que serían pocos, las puede desterrar. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dará la batalla por el liderazgo del PSOE. Ante más de 4.000 socialistas, de los cuales un millar eran alcaldes, Susana Díaz proclamó ayer en Madrid: "Tengo fuerza, tengo ilusión, tengo ganas. Estoy animada. Me encanta ganar". No especificó para qué, pero no importaba. No había dudas. Minutos antes, el regidor de Vigo, Abel Caballero, ya la había presentado en la tribuna como "lo mejor que hay en el PSOE".

El escenario elegido para este preanuncio fue el acto organizado por el también presidente de la Federación Española de Municipios e Provincias (Femp). La cita permitió a Susana Díaz exhibir músculo antes quienes serán sus rivales en las primarias del PSOE en junio: Pedro Sánchez y Patxi López, quienes ya criticaron el acto de "precampaña". Fue una exhibición de sus apoyos y ante ellos proclamó: "Lo que quiero es que mi partido tenga fuerzas, que le diga a este país lo que quiere hacer con él, que se apoye en sus alcaldes y que le diga al conjunto de los ciudadanos que estamos aquí de pie". "Vamos a hacer un buen congreso para hacer un buen camino para este país", aseveró.

La presidenta de Andalucía podría anunciar oficialmente su candidatura a la Secretaría General del PSOE en marzo, y dejar pasar antes la celebración del Día de Andalucía, que es el próximo día 28.

Susana Díaz animó a sus compañeros a no agachar la cabeza y a no dejarse "acomplejar" ni por los que están celebrando este fin de semana el congreso de la "apatía" y la "resignación", en alusión al PP, ni por los que "galoparon sobre la indignación" y, a la hora de la verdad, "han dado la espalda" a la gente, en referencia a Podemos. Y en unos momentos en los que "los populismos de derecha siembran el miedo" y los de "populismos de izquierda siembran la ira", prometió que los socialistas van a sembrar "esperanza y confianza".

"Que sepan bien que nosotros no vamos a estar agachados, que nos vamos a levantar", arengó ante un público entregado, que le coreaba: "Susana, Susana" y "Presidenta, presidenta".

La dirigente andaluza se comprometió a "empujar" para que el PSOE vuelva a ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas, y luego las generales."Os doy mi palabra de que todos y todas vamos a empujar para ganar las próximas elecciones municipales y después en España. Y lo vamos a hacer muy pronto", afirmó.

También avaló el trabajo de oposición de su partido en el Congreso, tras facilitar la investidura de Mariano Rajoy, donde el PSOE logró, a su juicio, numerosos avances, pese a sólo tener 85 escaños.

Habida cuenta de que el auditorio estaba integrado sobre todo por cargos locales, Susana Díaz reprobó que el Gobierno no permita a los consistorios destinar su superávit a inversiones en los municipios y defendió la petición de Caballero de que la reforma de la financiación autonómica vaya de la mano de la local.