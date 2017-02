El líder de Podemos en Valencia compara a Pablo Iglesias con Franco

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, considera que se debe "corregir" la "fórmula plebiscitaria" de la Secretaría General del partido que dirige Pablo Iglesias que permite convocar a una asamblea a los inscritos "saltándose la organización", ya que, según ha dicho, "esto lo hacía Saddam Hussein, Franco y lo han hecho otros personajes a lo largo de la historia para justificar la idea de que entre el líder carismático y el pueblo no hay nada".



Montiel se pronunciaba en estos términos en una intervención celebrada este domingo en La Morada de Valencia, en el marco de un debate entre candidaturas dirigido a la militancia, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.



Precisamente el equipo 'Podemos para todas' que lidera el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, propone en su documento organizativo para la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre que el líder del partido morado siga conservando la competencia para convocar consultas a la militancia, al contrario de lo que pide el equipo del secretario político, Íñigo Errejón, que le despoja de ese poder.



Parte del discurso de Montiel, que se centraba en buscar "mecanismos para evitar lo que se ha dado en llamar cesarismo democrático", fue grabado en video y ha sido difundido en su cuenta de Twitter por uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero, junto con el siguiente mensaje: "Poca ilusión se recupera comparando a tu Secretario General con Hitler. ¡Cuidado Íñigo que terminan llamándote populista los tuyos!".



Posteriormente, el propio Montiel también usaba la misma red social para puntualizar: "Acabo de escucharme en unas desafortunadas declaraciones. No me reconozco. Nunca compararía a @Pablo_Iglesias_ con un dictador".





En la parte del video difundida, Montiel aboga por "mecanismos" para "evitar lo que se ha dado en llamar cesarismo democrático". "Nosotros hemos creado un partido fundado en la idea del, además con un secretario general y secretarios generales autonómicos, por que la estructura se replicaba, que tenía la capacidad de convocar al pueblo. Podía perder una votación en un concejo ciudadano autonómico y directamente convocar una asamblea a los inscritos, por tanto se salta la organización y llamar directamente al pueblo", describía.A su juicio, "esto es una fórmula que se llama la forma plebiscitaria.y lo han hecho otros personajes a lo largo de la historia para justificar la idea de que entre el líder carismático y el pueblo no hay nada: Ellos lo hacían para justificar la dictadura y nosotros a veces nos cargábamos la organización o la tensionábamos con este recurso al pueblo". "Creo que eso hay que corregirlo", señala.