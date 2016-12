Un "optimista" Rajoy despide el año con un brindis

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se siente "optimista" dos meses después de haber sido investido por segunda vez jefe del Ejecutivo y así lo ha comentado durante el paseo que se ha dado por el centro de Madrid, acompañado de la dirección del Grupo Popular en el Congreso.



Tras la reunión, el presidente del Gobierno, junto con la cúpula del Grupo Popular y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se ha ido a tomar una cañas a 'Casa Mariano', un establecimiento cercano al Congreso.





Me gusta disfrutar de un paseo siempre que tengo ocasión. Me gusta mi país y me gusta su gente. Gracias por vuestra amabilidad y afecto pic.twitter.com/f8V8HnmTEO