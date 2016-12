Iglesias se impone por la mínima a Errejón y se agrava la división interna

El pulso entre Iglesias y Errejón en el seno de Podemos es casi un mano a mano. Así lo reflejan los resultados de la votación morada para definir las normas que regirán la Asamblea Ciudadana, que en febrero renovará el proyecto político. El número uno se impuso a su segundo por poco más de 2.400 votos de los 99.000 emitidos por procedimientos telemáticos, lo que acentúa la división interna de la organización. El triunfo por la mínima garantiza, sin embargo, que Iglesias saldrá de Vistalegre 2 con el liderazgo reforzado, al imponerse su fórmula de que se voten de forma conjunta el programa y el equipo encargado de llevarlo a cabo.

Algo más del 22% de los inscritos participó en esta consulta interna, en la que la propuesta de Iglesias obtuvo el 41,57% de los votos, 40.830 en total. La opción del secretario Político, Íñigo Errejón, partidario de que la Asamblea Ciudadana se defina sobre los postulados ideológicos y la dirección en dos votaciones diferentes, obtuvo el respaldo de 38.419 inscritos, el 39,13% de quienes se pronunciaron. En tercer lugar quedó la propuesta de Anticapitalistas "Podemos en Movimiento", apoyada por 10.313 votantes, un 10,50%.

El secretario de Organización, Pablo Echenique. se apresuró ayer a explicar que los resultados no deben interpretarse como un cuestionamiento del liderazgo de Iglesias, porque "la gente no ha votado en esa clave, todas las candidaturas coincidían en quién tiene que dirigir ese proyecto". Lo ajustado del resultado no es prueba, según Echenique, de la división interna y solo muestra que hay una "enorme pluralidad" en el partido. Con un argumento similar, el secretario general, cuyo entorno mostraba la sorpresa por el resultado tan ajustado, insistió en dejar claro ayer que "en la consulta no hay vencedores ni vencidos. Todas las propuestas eran buenas y ha ganado Podemos. Trabajaré por la unidad y la pluralidad", escribió en su cuenta de Twitter.

Pese a que el pulso interno revela que Errejón cuenta con mayor respaldo del que cabía anticipar, lo que ayer fue motivo de celebración entre sus seguidores, el número dos encara en condiciones desfavorables la asamblea de febrero. Crítico con la fórmula que se impuso en la consulta interna realizada por iniciativa de Iglesias, el segundo de Podemos considera que el sistema de votación única es excluyente y puede dejar sin representación en los órganos internos a una parte de la organización que ahora se revela muy amplia.

El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, advirtió a Errejón de que su derrota lo pone "en una situación muy complicada en la dirección" y tendrá que asumir que "ha perdido el pulso", lo que supondrá recortar sus atribuciones.