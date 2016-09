Rajoy evita pedir el escaño a Barberá: "No tengo autoridad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recalcó este viernes que, desde que la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, ha abandonado la militancia en el PP, él ya no tiene "ninguna autoridad" sobre ella.

El jefe del Ejecutivo expresó su respeto a todas las decisiones judiciales, reclamó acabar con la corrupción "entre todos" e hizo hincapié en que si hay "un dato positivo" es que "en España no hay impunidad".

Rajoy se refirió a la decisión de Barberá, a la que el Supremo ha abierto una causa penal por blanqueo, en la conferencia de prensa con la que cerró su participación en la cumbre europea que, sin presencia del Reino Unido, analizó el futuro de la UE tras el "brexit".

Esta ha sido la primera ocasión en la que el jefe del Ejecutivo en funciones ha comentado públicamente el hecho de que la exalcaldesa de Valencia haya dejado de pertenecer al partido pero haya decidido mantener su escaño en el Senado integrándose en el grupo mixto de la cámara.

Barberá, ha remarcado Rajoy, ha abandonado la militancia en el PP a petición de la dirección del partido. "Ella lo ha hecho y, a partir de ahí, el presidente del PP ya no tiene ninguna autoridad para con ella", ha declarado.

En España, ha dicho Rajoy, los tribunales actúan y son "los que dan o quitan razones a las personas contra las que proceden", por lo que "serán los tribunales los que tengan que decidir si tienen o no culpa".

Rajoy ha sido preguntado hasta en tres ocasiones por la decisión de Barberá de no abandonar el escaño del Senado, una insistencia de los periodistas ante la que se ha limitado a recordar que, como presidente del PP y puesto que ya no milita en el partido, no tiene "autoridad" sobre ella.

Causa de los ERE

Por otro lado, Rajoy ha señalado sobre la causa de los ERE que se instruye en Andalucía que a él no le compete determinar quiénes son culpables o inocentes, pues son los tribunales los que "van dando pasos" hasta que haya sentencia.

"Serán los tribunales los que tengan que decidir sobre el caso de los ERE; los tribunales van dando pasos y al final dirán si son inocentes o culpables. Yo no voy a decirlo", han sido sus palabras en la conferencia de prensa posterior a su participación en la Cumbre europea de Bratislava.

Sorpresa en la UE por el bloqueo

Además, Rajoy ha asegurado que los socios comunitarios están "sorprendidos" de que en España no sólo no gobierne el que gana las elecciones, sino que no se plantee una alternativa "razonable" y "haya un empeño" en que haya nuevas elecciones.

"Lo que más sorprende ya no es que el que gane no pueda gobernar, sino que no se pueda plantear ninguna alternativa razonable a quien ha ganado las elecciones y haya un empeño, que parece que es lo que hay, en que se vuelvan a convocar nuevas elecciones", ha afirmado el jefe del Ejecutivo en alusión al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.