Cospedal justifica que Rita Barberá se aferre a su escaño

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha justificado este jueves la decisión de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá de solicitar su baja en el partido que lidera Mariano Rajoy, pero mantener su escaño en la Cámara alta, al tiempo que ha subrayado que todavía "no ha ido a declarar" y ha exigido "un mínimo de respeto a la presunción de inocencia". Es más, ha negado que los 'populares' hubiesen preferido que abandonase el Senado.



Barberá anunció su decisión mediante un comunicado este miércoles, un día después de trascender que el Tribunal Supremo la investigará por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia cuando era alcaldesa de la ciudad.



Preguntada al respecto tras un paseo por el mercado compostelano, en el marco de la campaña electoral gallega, Cospedal ha aludido al comunicado emitido por la dirigente valenciana y ha recordado que ella ya había anticipado esta semana que haría "lo mejor para los intereses generales, para el PP y para poder defender su inocencia".





Convencida de que "eso es lo que ha hecho", ha esgrimido que Barberá está "en su derecho de poderse defender" y ha incidido en que "todavía ni siquiera ha ido a declarar". "Eso lo tengo que recordar, un mínimo de respeto a la presunción de inocencia yo creo que deberíamos tener", ha apelado.Acerca de si comprende que la decisión de Barberá de no abandonar su escaño pueda provocar indignación de los ciudadanos, lo ha negado con contundencia."No, le digo que francamente no", ha señalado, antes de explicar que la dirigente valenciana, que a los concejales se les ha tomado declaración y que a ella también se le tiene que tomar", pero, al tiempo, "defiende su inocencia".Pero también, según Cospedal, esto "lo que pone en evidencia" es que "no es verdad" que por el hecho de "ser aforado y estar sometido a otro tribunal" se tengan "más beneficios". "El aforamiento significa que juzga un tribunal distinto (el Tribunal Supremo en este caso) pero todos los ciudadanos somos iguales ante la ley", ha aseverado.En cuanto a si la situación puede perjudicar a los populares de Galicia y Euskadi, las dos comunidades en las que hay elecciones el 25-S, ha contestado con una pregunta: "¿Conoce usted a muchos ciudadanos que sin haber siquiera ido a declarar por un asunto de aportación de 1.000 euros tengan que dejar un escaño?". "Yo, no", se ha autorrespondido.En la misma línea, sobre si los populares hubiesen preferido que abandonase el Senado, ha señalado que "no".ha insistido, para concluir que "tiene derecho a la presunción de inocencia como todo el mundo". Sobre todo, ha remarcado una vez más, cuando "ni siquiera ha ido a declarar".